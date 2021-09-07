walter i̇stanbul’da i̇lk onbirde!

Genç oyuncunun ülkesinin milli takım kampından dönerek doğrudan Malatya’ya geleceği ve Beşiktaş maçının hazırlıklarına katılacağı öğrenildi. Yüzde yüz hazır gelecek olan Walter Bwalya’nın teknik direktör İrfan Buz’un şans vermesi halinde Tetteh’in yokluğunda Beşiktaş karşısında maça onbirde başlaması bekleniyor.

Yeni Malatyaspor’un Walter Bwalya ile anlaşmaya vardığı bilgisini ilk olarak 30 Ağustos’ta busabahmalatya.com internet sitesi üzerinden okuyucularımızla paylaşmamızın ardından sarı kırmızılı taraftarları mutlu edecek haber dün akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşıldı. Uzunca süredir titizlikle yürütülen transfer görüşmelerinin ardından resmi açıklama Yeni Malatyaspor sosyal medya hesapları üzerinden yapıldı.

Gaziantep maçında sakatlanan Benjamin Tetteh’in 4 hafta sahalardan uzak kalacağının belirtilmesi üzerine Mısır Ligi ekibi El Ahly’de forma giyinen Walter Bwalya’nın transferi konusunda görüşmelerini hızlandıran Yeni Malatyaspor yönetimi Kongolu oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı. El Ahly Kulübü ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Walter Bwalya’nın kiralık olarak takıma katılması için yoğun mesai harcayan sarı kırmızılı yönetim transferi bitirdi. Genç oyuncunun ülkesinin milli takım kampından dönerek doğrudan Malatya’ya geleceği ve Beşiktaş maçının hazırlıklarına katılacağı ifade edildi. Yüzde yüz hazır gelecek olan Walter Bwalya’nın teknik direktör İrfan Buz’un şans vermesi halinde Tetteh’in yokluğunda Beşiktaş maçında forma giyebilecek.

SATIN ALMA OPSİYONU

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan yazılı transfer açıklamasında, “Kulübümüz, son olarak El Ahly forması giyen 26 yaşındaki Santrafor Walter Bwalya’nın kiralık olarak satın alma opsiyonlu transferi konusunda El Ahly Kulübü ile anlaşmıştır. Walter, milli takım kampında kendisini kulübümüze bağlayan imzayı attı. Hoş geldin Walter!” denildi.

Güncel piyasa değeri 350 bin Euro olan Kongolu santrafor Walter Bwalya sırasıyla FC Lubumbashi, Forest Rangers, Nkana FC, El Gouna ve El Ahly takımlarının formalarını giydi. Mısır ligi ekibi El Ahly ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Walter Bwalya, bugüne kadar toplam 77 resmi müsabakada şans bulurken 24 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ