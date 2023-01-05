Vural’ın A takımı deyimli isimlerle dolu!

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da teknik direktörlük görevine getirilen Yılmaz Vural’ın ekibi belli oldu. Ligin ikinci yarısında en az 10 galibiyet almayı hedefleyen Yılmaz Vural, Yeni Malatyaspor’da zor bir görev üstlenirken, bu konuda A takımını çok tecrübeli isimlerden oluşturuyor. Sarı kırmızılı kulüple sezon sonuna kadar anlaşmaya varan Vural’ın yardımcılıklarını İlhan Var, Cemal Tosun, Gökhan Bozkaya, Mehmet Demirtaş, Cenk Özcan ve Ahmet Dağ yapacak.

İLHAN VAR

İlhan Var, 17 Kasım 1979 tarihinde Sakarya’da doğdu. Futbol hayatına 1996’da Sakaryaspor alt yapısında başlayan İlhan Var, 1999 yılında Sakaryaspor’dan ayrıldı ve Akhisar Belediyespor ile anlaştı. Ardından Bursaspor, Malatyaspor, Altay, Orduspor, Manisaspor, Diyarbakırspor, Vanspor, Şanlıurfaspor gibi önemli takımlarda forma giyen İlhan Var, futbolculuk kariyerini Bozüyükspor’da noktaladı. Futbolculuk hayatının ardından antrenör olarak görev yapan İlhan Var, ilk olarak 2012 yılında Elazığspor Alt yapısında yardımcı antrenörlük yaptı. Daha sonra sırasıyla Mersin İdman Yurdu alt yapısı, Karabükspor Alt yapısı, Gençler Birliği U21, Sakaryaspor, Eskişehirspor, Gaziantep FK ve Akhisar’da yardımcı antrenör olarak görev yaptı

CEMAL TOSUN

Yılmaz Vural’ın çok uzunca süredir gittiği takımlarda kaleci antrenör olarak birlikte çalıştığı isimlerden olan Cemal Tosun, 1 Ocak 1959 yılında Van’da doğdu. Futbola 1981 yılında Gaziantepspor’da başlayan Tosun, Elazığspor, Vanspor ve Van DSİ Spor kulüplerinde kalecilik yaptı. Futbolu bıraktıktan sonra 1994 yılında Van DSİ Spor’da yardımcı kaleci antrenör olarak antrenörlük kariyerine başlayan Cemal Tosun, Vanspor, Konyaspor, Dardanelspor, Ankaragücü, Bursaspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Adanaspor, Rizespor, Antalyaspor, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor, Karabükspor, Adana Demirspor, Göztepe, Giresunspor, Eskişehirspor, Akhisarspor ve Erzurumspor takımlarında kaleci antrenörlüğü yaptı.

GÖKHAN BOZKAYA

Gökhan Bozkaya, 12 Mayıs 1981 yılında Almanya’da dünyaya geldi. 1997 yılında Türkiye’ye gelerek, Fenerbahçe alt yapısında oynamaya başladı. Profesyonel futbol hayatı 2000 yılında Fenerbahçe’de başladı. 2001 yılında Anadolu Üsküdar takımına kiralık olarak verildi. 2003-2004 sezonunda Antalyaspor, 2004-2008 yıllarında Sivasspor, 2008-2009 yıllarında Malatyaspor, 2009-2010 yıllarında Giresunspor forması giydi. Futbolu 2013 yılında bırakan Bozkaya, 2016 yılında Fenerbahçe U21 takımında yardımcı antrenörlük yaptı. 2019 yılında Fenerbahçe U19 takımı teknik direktörlük görevini yürüten Gökhan Bozkaya, son olarak Kuzey Makedonya ligi ekibi FC Shkupi kulübünde sportif direktörlük yaptı.

MEHMET DEMİRTAŞ

Mehmet Demirtaş, 15 Eylül 1958 yılında İstanbul’da doğdu. Futbola 1983 yılında Beykozspor’da başlayan Mehmet Demirtaş, Sarıyer, Gaziantespor ve Adana Demirspor kulüplerinde oynadı. Son yıllarda Yılmaz Vural’ın yardımcılığını yapan Mehmet Demirtaş, Sarıyer, Vanspor, Dardanelspor, Bursaspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Adanaspor, Rizespor, Ankaragücü, Balıkesirspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Konyaspor, Orhangazispor, Sakaryaspor, Osmanlıspor, Gençlerbirliği, Karabükspor, Adana Demirspor, Göztepe, Giresunspor, Eskişehirspor ve Erzurumspor kulüplerinde çalıştı.

CENK ÖZCAN

Cenk Özcan, 25 Nisan 1974 yılında İstanbul’da doğdu. Türkiye’de birçok kulüpte antrenörlük yapan Cenk Özcan, Martin Jol’un Fulham’ı çalıştırdığı dönemde Hollandalı teknik adamın yanında eğitim aldı. Aykut Kocaman, Abdullah Avcı, Yılmaz Vural, Mustafa Reşit Akçay ve Hikmet Karaman gibi isimlerin yanında yardımcı hocalık yapan ve UEFA Pro Lisans diploması bulunan Cenk Özcan, 2019 yılında Galatasaray’da futbolcu izleme heyetinde yer aldı.

AHMET DAĞ

Yılmaz Vural’ın ekibinde en genç isim olarak göze çarpan atletik performans koçu Ahmet Dağ, daha önce Bursaspor, Antalyaspor, Uşakspor ve Erzincanspor kulüplerinde görev yaptı.