Vural’ın 5 aylık maliyeti dudak uçuklattı!

Yeni Malatyaspor’da Hasan Özer sonrası teknik direktörlük koltuğuna oturan Yılmaz Vural’a yönetimin sezon sonuna kadar ne kadar ödeme yapacağı belli oldu. Vural ve ekibinin maliyetinin bizzat Ahmet Yaman tarafından karşılanacağı açıklanırken, beş buçuk ay için teknik heyete 6 milyon 350 bin lira ödeneceği belirtildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Sarı kırmızılı kulüpte basın sözcülüğü görevine getirilen Mehmet Sinan Altıntop, takımdaki son durum ve gelişmeleri değerlendirdi. Devre arasında Yeni Malatyaspor’da yaşanan hoca değişikliği konusuna açıklık getiren Sinan Altıntop, Hasan Özer’in istifa ederek yönetimi zor durumda bıraktığını söyledi.

Antalya’da yapılacak kamp programını Hasan Özer’le planlamalarına rağmen genç teknik adamın istifasına anlam veremediklerini aktaran Altıntop, “Kamp programını 2-12 Ocak tarihlerini kapsayacak şekilde Hasan hocayla beraber yapmıştık. Bizim beklentimiz Hasan hocanın kampa dahil olacağı yönündeydi. Hasan hoca futbolcular üzerinde bir yaptırım gücünün kalmadığını gerekçe göstererek istifasını sundu. Yönetim olarak bizim istifasını istememiz söz konusu değildi. Bu karar Hasan hocanın tasarrufu oldu. Takımımız kendisinin göreve gelmesiyle iyi bir reaksiyon gösterdi. İstifasıyla bizi iki arada bir derede bıraktı. Biz yine de kendisine teşekkür ederiz. Kendisi istifa ettiği için herhangi bir tazminat verilmesi ise söz konusu değil. Sadece maaş alacağı var. Menajeriyle görüşüldü ve maaş alacağının kendisine ödeneceğini bildirdik” dedi.

“HASAN HOCAYLA BİZİM PROBLEMİMİZ YOKTU”

Hasan hoca görevdeyken yönetimin teknik direktör arayışları içinde olduğu yönündeki söylentilerin gerçek olmadığını ifade eden Altıntop, “Hasan hocayla bizim problemimiz yoktu. Kendisinin istifa edeceği bilgisinin bize ulaşmasıyla resmi açıklama yapmasını bekledik. Resmi açıklamayı yaptıktan sonra biz üç tane hocayla görüştük. Bunlardan ilki Keçiörengücü’nden istifa eden Taner Taşkın’dı. İkincisi taraftarın istediği İrfan Buz’du. Üçüncüsü Yılmaz Vural’dı. Taner hoca ligdeki başka takımlardan teklif aldığını belirterek, teklifimizi geri çevirdi. İrfan hoca ise şuan Yeni Malatyaspor’a gelmenin doğru zaman olup olmadığı konusunda tereddütlerinin olduğunu paylaştı ve nazikçe gelemeyeceğini söyledi. Yılmaz Vural hocamızla ise başkanımız bizzat kendisi görüştü. Malatya’ya ahde vefası olduğunu açıklamalarında dile getiren Yılmaz hoca ise gelebileceğini belirtti. Takımımız genç ve dinamik dediğimiz için bu konuda tecrübeli bilgi birikimine güvendiğimiz, teknik direktörlük kariyeri tartışmaya kapanan Yılmaz hocayla anlaşmaya vardık” diye konuştu.

VURAL’IN MALİYETİNİ AHMET YAMAN KARŞILAYACAK

Yılmaz Vural’la sezon sonuna kadar 6 milyon 350 bin lira karşılığında anlaştıklarını kaydeden Sinan Altıntop, “Bu paranın tamamı başkanımız tarafından ödenecektir. Bugün itibariyle hocamızın sezon sonuna kadar bizden sadece 1 milyon alacağı kaldı. Yani 5 milyon 350 bin lirasını hesabına yatırdık. Bunun haricinde belediyeden bir heyet ise şuanda kampta kalan oyuncu alacaklarıyla alakalı ödemeleri gerçekleştiriyor. Kadromuzdaki bütün oyuncular 4 Ocak Çarşamba günü itibariyle kampa dahil olacaklar. Sadece Barış Başdaş, kampta değil. Barış sakatlığından dolayı Almanya’da tedavi görüyor” diye konuştu.