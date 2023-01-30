Vural’dan Malatya’ya övgü

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural Kent Müzesini ziyaret etti. müzeye övgüler yağdıran Vural, Malatya‘nın her şeyi bu müzededir, dedi.

Malatya‘nın hafızasını ve belleğini taşıyan Kent Müze’sinde ziyarette bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, ”Malatya’da çalıştığım dönemde Kent Müzesi olarak kullanılan alan askerlik şubesiydi. Kuruluş amacında da ilk olarak askeri kışlaymış. Güzel bir yapıya dönüşmüş. Çok işlev kazanmış bir hale gelmiş. Malatya’nın her şeyi eczacısından, sporuna, medyasından iş adamlarına kadar herkes bu müzede. Atatürk’ün Malatya’ya ziyaretinden tutun birçok değer var. İnsanı geçmişe götürüyor. Malatya’da yaşamış, Malatya’da yaşlanmış insanlar değerlerini kaybetmeden gelip bu müzede görebilir” dedi.

Malatya’nın çok modern bir şehir olduğunu vurgulayan Vural, “Malatya’da yeni yollar, sokaklar, yeni açılmış alanlar var. Ben önceki dönemde çalıştığımda sadece İnönü Caddesi vardı. Çok fazla bir şey yoktu. Şehre girdiğinizde çok modern bir şehir görüntüsü var. Selahattin Başkanımızla tanıştım. Herkese kucak açmış bir başkan. Kendi siyasi görüşü haricinde herkese kucak açmış. Bir belediye başkanı böyle olmalı zaten. Sonuç olarak yalnız sizi seçenlerin değil seçmenlerin başkanısınız. Başkan bu mantıkla çalışıyor ve uzun senelerden beri birkaç seçim kazanmış bir belediye başkanı” şeklinde konuştu.