Yılmaz Vural sert sözlerle yüklendi “Ne kadar tatlı paranız var!”

Yılmaz Vural sonuna kadar haklı! Başka Malatyaspor yok!

“Ne kadar tatlı paranız var”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, sarı kırmızılı kulübe verdikleri destek sözünü yerine getirmeyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e sert sözlerle yüklendi. Vural, “Vereceğiz” dediyseniz bu parayı vereceksiniz. Bizle dalga mı geçiyorsunuz? Burası sizin şehriniz, futbolun ne anlama geldiğiniz bilmiyor musunuz? Futbol, sosyal bir olaydır. Malatya şehrini bundan mahrum bırakacaksınız” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’de Pazar günü oynanan Yeni Malatyaspor’un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan Eyüpspor karşılaşmasının bitiş düdüğünün ardından taraftarlar, futbolcuları ve teknik direktör Yılmaz Vural’ı tribüne çağırarak galibiyet sevincini birlikte yaşadı. Tezahüratlarda bulunan taraftara seslenen Vural, saha içinde futbolcuların yaptıkları hataları herkesin gördüğünü ifade ederek, “Sizden rica ediyorum. Bu şehrin dinamiklerini ayağa kaldırın” sözleriyle kulübe destek çıkmayan iş adamları ve siyasilere sitemde bulundu.

Daha sonra Yılmaz Vural, aynı sitemi saha kenarına gelerek galibiyetten dolayı kendisini tebrik eden Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’le yaptığı kısa sohbette de sürdürdü.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına ilk olarak Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural geldi. Taraftarın oyuncu tercihlerini eleştirmesine sert cevap veren Vural, “Takım bu durumda, seyirci gelmiyor küsüyor. Niye küsüyor, oyuncu burada şunu yapıyormuş, Yakup oynamıyormuş. Bırakın bu işleri, biz burada 7 antrenörüz, kimin ne yaptığını bizim kadar bilebilir misiniz?” dedi.

Sarı kırmızılı takımla çıktığı üçüncü maçta ilk galibiyetini alan Vural, saha içinde problem olmadığını ifade ederek, “Burada çalışan bütün arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Malzemeci, masör hepsine teşekkür ediyorum. Birisi bile Yılmaz hocasını kırmıyor. Para muhabbetini kimse yapmıyor. Hepimiz delikanlıyız. Şikâyet edenlere, “Şerefsiz bizi federasyona verdi” diyorsunuz. Herhalde alacaklının haksız olduğu tek yer galiba futbol dünyasıdır. Alacaklı insan ne yapsın? Ben bu sözleşmesi seninle niye yapıyorum? Bir şey olursa hakkımı korumak için değil mi? Fakat biz ne yapıyoruz, yabancıları ve Türkleri ikiye böldük; federasyona veren vermeyen. Vermeyen delikanlı değil mi? Ya bunlara hepsini vereceksin ya vermeyeceksin.” şeklinde konuştu.

Yılmaz Vural’ın sert sözlerinden Adil Gevrek yönetimi de payını aldı. Kulübün eski dönemdeki borç nedeniyle inceleme altında olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, “Koskoca takım ikinci profesyonel denemesini yapıyor ve yine başarısız oluyor. Bugüne kadar idare edenler sağ olsunlar. Ne yapıyorlar acaba, gülüyorlar mı, seviniyorlar mı? 500 milyon borcun var yedin mi, yaktın mı, yıktın mı ne yaptın bu parayı? Utanmıyor musunuz, İçişleri Bakanlığı’ndan gelen 6 kişi kulüpte araştırma yapıyor. “3 ay sürecek” dediler. Bir kulüp bu hale gelir mi? Türkiye liginde hangi takıma gidilip, 3 ay araştırma yapılıyor? Ben yöneticilere üzülüyorum. İçişleri Bakanlığı’ndan gelip, 3 ay araştırma yapılacak kötü bir iş mi yaptılar? Belki onlara da haksızlık ediyoruz” diye konuştu.

BEYLER ADAM MISINIZ?

Yeni Malatyaspor yönetimine verilen vaatlerin yerine getirilmediğini aktaran Yılmaz Vural, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a çok sert ifadelerle yüklendi.

Verilen sözler için protokol yapıldığını belirten Vural konuşmasını şöyle sürdürdü: “Belediye başkanlarının yüzlerine baka baka söylüyorum, ilk defa hafta içi idmanına sağ olsun Valimiz hepsini toparlayıp getirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar bir milyon 750 bin lira para verecekler. Bu nasıl bir delikanlılık? Söz verdiniz beyler adam mısınız? “Vereceğiz” dediyseniz bu parayı vereceksiniz. Bizle dalga mı geçiyorsunuz? Burası sizin şehriniz, futbolun ne anlama geldiğiniz bilmiyor musunuz? Futbol, sosyal bir olaydır. Malatya şehrini bundan mahrum bırakacaksınız. Diğer taraftan şehrin ileri gelenleri, buradan para kazanan kardeşlerim ne oluyor? Ne kadar tatlı paranız var. Bitmiş bir takımı ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Bir gün aşçıdan bir tane mandalina istedim, “yok” dedi. Kulüp böyle bir duruma düşmüş, utanmıyor musunuz?”

“UTANMAZSAM BEN VERECEĞİM”

Malatya Valisi Hulusi Şahin’e seslenen Yılmaz Vural, geç olmadan Yeni Malatyaspor’a sahip çıkılması gerektiğini belirterek, “Ne olur otoritenizi kullanın. Bakın bunu iş işten geçmeden yapalım. Yazık olacak bize. Takımdaki oyuncular çok güzel çocuklar, geldiğim günden buyana elleri havada bana teslim oldular. Dediğim her şeyi yapıyorlar. Mecbur muyum ben altyapıya bakım bir tane Mehmet bulmaya? Yardım edin lütfen. İş sahaya kalsın. Derdimiz bu. Belediye başkanı arkadaşlarım delikanlı gibi çıkın “Para vereceğiz, vermeyeceğiz.” Vermeyecekseniz sizin paranız sizin olsun. Sanki bana dünyayı veriyorsunuz. Bir milyon 750 bin utanmazsam ben vereceğim” diye konuştu.

“TAKIM DÜŞERSE O OTELDE KİMSE KALAMAZ”

İlçe belediye başkanlarının Yeni Malatyaspor’u siyaset malzemesi yaptığını ima eden Vural, “Allah aşkına bize siyaset yapmayın. Allah’a çok şükür en yukarıdan en aşağıya herkese ulaşabiliriz. Bunu yapmak bizim işimiz değil ki. Yapmayın Allah aşkına. Ben burada Sivasspor maçı oynansın istedim. Benim maçım var, final maçı oynayacağım buna rağmen kabul ettim. Sırf ticari yaklaşım olsun, otelde kalsınlar para kazansın, burada bir hareketlenme olsun diye. Bu bir sosyal olaydır. Şimdi otel sahibi arkadaşıma sesleniyorum; ben sana bu fedakârlığı yapıyorsam sende kusura bakma yani elini cebine sok. Bu hepinize yarıyor. Bu takım yarın ligden düşerse o otelde kimse kalamaz” ifadelerini kullandı.

“MALATYA TARİHİNDE KAÇ KERE GELDİ?”

Malatyalı gazetecilere de seslenen Yılmaz Vural, “Gazeteci arkadaşlarımdan da rica ediyorum, yapacağınız yayınlarla bu işi hızlandırın. Bize net bir cevap gelsin. Delikanlı gibi ‘var, yok’ o kadar. “Yok” diyene de bir şey dersem şerefsizim. Ama öyle ortada bırakmak olmaz. Ben buraya geldiğimde söz verilmişti, ben imza atmadım. “12 gün çalışırım, bu şartları çözmezseniz sahada problem yaşarız. Sahada problem yaşarsak sezon devam ederken bunu kimseye anlatamayız. Anlatmam, huyum yok” dedim. Buraya getirdiniz, bizle dalga mı geçiyorsunuz? Malatya’nın tarihinde kaç kere Malatya’nın yerel yönetimi toplandı antrenmana geldi?” dedi.

“FUTBOL OLMASIN MALATYA BÜYÜK PROBLEM YAŞAR”

Malatya’da futbolun yok olma noktasına geldiğini hatırlatan Yılmaz Vural, futbol olmazsa şehrin büyük problemler yaşayacağını söyledi. Vural, “Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanı, diğer belediye başkanları, İl Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü geldiler, “Merhaba, nasılsınız?” gittiler. Oturup, bir çay içi dertleşemedik. Niye çağırdık sizi, selam verin diye mi? Zorla bir şey olmaz “yapamıyoruz” deyin bitti, kimse size bir şey demez. “Kusura bakma hocam biz bu işlerde yokuz” deyin bizde bilelim. Başka bir yol bulmaya çalışalım. “Bu yönetim niye var?” diyebilirsiniz. Kardeşim göreve gelirken anlaşılmış, konuşulmuş, “Siz bu kadar yaparsanız, biz bu kadar destek veririz” denilmiş. Yönetim kurulu da kendi gücü doğrultusunda yapacağını yapmış. Bunlardan birisi eğitimle ilgileniyor, birisi inşaatçı bir kardeşimiz para basmıyor. Ciddi paralar, Kendi güçleriyle veremezler, yapamazlar, mümkün değil bu insanlara yardımcı olun. Hiçbirimiz aptal değiliz. Şehri yönetmek öyle kolay değil. Futbol olmasın Malatya büyük problem yaşar. Yerel yönetici bunu sen nasıl anlayamazsın? Sosyal bir olayı yönetiyoruz. Bu insanları bundan mahrum edemezsiniz.” şeklinde konuştu.

Vural açıklama yaparken, kulüp basın sorumlusunun “Hocam otobüs bekliyor” uyarısına, “Gitsin, gelmiyorum” dedi. Basın sorumlusu, “Diğer takımın hocası konuşacak” deyince, basın mensupları da “Hocam biz idmana gelelim, orada konuşuruz” sözü üzerine “Ben devam etmem. Bunu tehdit olarak algılamayın. Ben buraya iş yapmaya geldim. Bu şartlarda çalışılmaz. Burada bir iş yaptıracaksak, beyefendiler tüm top sizde” dedi.