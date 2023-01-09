“VUR AL” YILMAZ HOCA PUANLARI…

“Kurumuş çiçek” azıcık su görünce yeniden filizlendi. Ancak hava sıcak bu çiçeğe sular şelale lazım.

Yılmaz Vural Türkiye’nin en medyatik teknik adamlarından birisi…

Bizim takıma ne kadar katkısı olur? Bilmem.

Ancak sezonun ikinci yarısı epey hareket göreceğiz gibime geliyor…

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan bana göre çok önemli adımlar attılar.

Teknik heyeti istifa etmiş, oyuncuları alacakları için federasyona koşmuş,

Alacaklıların kapıya dayandığı bir kulübü kısa sürede ve tam zamanında toparlayıp toplamak öyle kolay bir iş değil…

Umarım bu emekleri boşa gitmez.

Artık bu saatten sonra iş teknik heyet ve oyunculara kaldı.

Sahada canla başla mücadele etmekten başka seçenekleri yoktur.

Özellikle ikinci yarı çok çetin geçecek.

Bu takım mücadele ederse zor dediğimiz maçların üstesinden gelecektir…

37 yıl aradan sonra yeniden Malatya’ya gelen hocama mesajım;

Mevcut sorunlar sizi ürkütmesin.

Bu şehir aslında bu durumlara düşmezdi. Ama olan oldu.

Alacağımız her puan bu şehrin ayağa kalkması ve camianın kenetlenmesi için önemli bir adım olacak.

Size ve ekibinize sonuna kadar güveniyoruz.

Umarım hep birlikte başaracağız.