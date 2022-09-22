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Volkan Demirel resmen Hatayspor’da

Volkan Demirel resmen Hatayspor’da
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Volkan Demirel resmen Hatayspor’da

 

Hatayspor, Teknik Direktör Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig’de 6 maçta 1 puan alabilen ve son olarak Kayserispor’a evinde 4-0 yenilen Hatayspor’da, Serkan Özbalta ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adam belli oldu. Bordo-beyazlılar, takımı Volkan Demirel’e emanet etti. Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Teknik Direktör Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Lütfü Savaş katıldı. Teknik direktörümüz Volkan Demirel’e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. (iha)

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