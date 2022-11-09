VOLEYBOLDA SEVİNDİK, FUTBOLDA ÜZÜLDÜK

Malatya’mızı Kadınlar Voleybol 2. Ligi’nde temsil eden, Malatya’mızın ilk kadın voleybol takımı olma özelliğine sahip olan, Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübümüz bizleri gururlandırmaya devam ediyor.

Ligin ilk haftasında Hakkâri Gençlik Spor Faaliyetleri ile oynayan prensesler rakibini set vermeden 3- 0 mağlup ederek lige iyi bir başlangıç yapmıştı.

Kadınlar Voleybol 2. Ligi maçlarında 5. hafta geride kaldı.

Galip Demirel Ortaokulu Voleybol Spor Kulübümüz deplasmanda rakibi Mardin Mezopotamya takımını 6-25, 9-25 ve 16-25 setlerle mağlup ederek -5’te beş yaparak galip gelmesini bildi.

Galip Demirel Ortaokulu Bayan Voleybol takımı bu galibiyetle Play-Off yolunda büyük avantaj elde ederken, ben bu hafta pazar günü kendi sahasında oynayacağı karşılaşmaya tüm Malatyalı voleybol severlerin tribüne davet ediyorum.

Özellikle liglerin başlamasıyla birlikte kızlarımıza sahip çıkan başta Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Reklam Sponsor olan firma yöneticilerine teşekkür ediyorum.

Bu arada bizleri sevindiren Galip Demirel Ortaokulu Kadın Voleybol Spor Kulübü Antrenörü Mustafa Aydemir’e ve teknik heyet ve oyunculara teşekkür ederim.

BÖLGESEL AMATÖR LİG 2. GRUP

Yeni Malatyaspor’un 3 puanı elinden kaçırdığı haftada futbolda Yeşilyurt Belediyespor’un galibiyeti içimizi ferahlattı ancak Arguvanspor’la kabus yaşadık.

Yeşilyurt Belediyespor, Elazığ Fırat Üniversitesi’ni deplasmanda 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Diğer temsilcilerimizden Malatya Arapgirspor kendi sahasında Elazığ Aksaray Gençlikspor’a 1-0 mağlup oldu.

Malatya’mızı Bölgesel Amatör Lig 2. grupta temsil eden Malatya İdmanyurdu deplasmanda Urfa temsilcisi Viranşehir Belediyespor’a 2-0 yenildi.

Malatya’mızı 3. ligde temsil eden, Arguvan Belediyespor deplasmanda rakibi Bergama belediyespor’a 5-1 mağlup oldu.