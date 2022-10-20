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Anasayfa / Asayiş / Viyadükten Aşağıya Uçan Aracın Sürücüsü Ağır Yaralandı

Viyadükten Aşağıya Uçan Aracın Sürücüsü Ağır Yaralandı

Viyadükten Aşağıya Uçan Aracın Sürücüsü Ağır Yaralandı
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Viyadükten Aşağıya Uçan Aracın Sürücüsü Ağır Yaralandı

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil viyadükten aşağı uçtu. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, 10.40 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beydağı Sokak mevkiinde bulunan viyadük üzerinde seyir halinde olan Ş.I. (60) idaresindeki 44 LN 674 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aşağı uçtu. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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