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Virajı almayan pamuk yüklü tır yol kenarına devrildi

virajı almayan pamuk yüklü tır yol kenarına devrildi
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Edirne’nin Keşan ilçesinde virajı alamayan pamuk yüklü tır yol kenarına devrildi.

Kaza, Keşan ilçesi Dörtyol Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İpsala istikametinden gelip İstanbul istikametine dönmek isteyen M.M. yönetimindeki 06 BPT 568 çekici ve 06 AD 1536 dorse plakalı pamuk yüklü tır, kavşağa hızlı girmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Akaryakıt istasyonu kenarına devrilen tırdaki preslenmiş pamuk balyaları da yola savrularak park halindeki bir otomobile zarar verdi. Kaza nedeniyle trafik İstanbul yönüne bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Tır şoförü M.M. ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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