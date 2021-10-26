DOLAR

9,5461$%0.02

EURO

11,0948%0.14

STERLİN

13,1768£%0.14

GRAM ALTIN

548,91%-0,17

ÇEYREK ALTIN

8.707,54%-0,11

BİTCOİN

576752฿%-5.0705

İmsak Vakti a 05:18
Malatya KAPALI 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Virajı alamayan cip uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı

Virajı alamayan cip uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı

Tokat’ın Zile ilçesinde cipin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

virajı alamayan cip uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Virajı alamayan cip uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı

Tokat’ın Zile ilçesinde cipin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Zile ilçesi Yıldıztepe yolu Hasanağa Köyü yakınlarında meydana geldi. Cengiz Akan (32) idaresindeki 06 MTG 02 plakalı cip virajı alamayarak yaklaşık 10 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Zile Belediyesi kurtarma ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç sürücüsü ile birlikte Ercan Çerter (33), Ferhat Çertel’in (28) hayatını kaybettiğini tespit etti. Durumdu ağır olan Mehmet Ergür ise 112 ekipleri tarafından ambulansla Zile Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

aw450453 04

aw450453 01

aw450453 03

(İHA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Bronz ve gümüş sikke ele geçirildi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.