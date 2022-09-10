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Vinç faciasında 3 kişi hayatını kaybetti 2 ağır yaralı!

Vinç faciasında 3 kişi hayatını kaybetti 2 ağır yaralı!
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Vinç faciasında 3 kişi hayatını kaybetti 2 ağır yaralı!

Malatya’da bir inşaat sahasında vinç işçilerin üzerine devrildi. Olayda 3 işçi hayatını kaybederken, 2 işçi de ağır yaralandı.
Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi’nde saat 15.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saray Bosna Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşatta henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilen vinç işçilerin üzerine düştü. Olayda ilk belirmemelere göre Fatih Kızılkaya, Mesut Gündoğan ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybederken, 2 işçi ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, Vali Hulusi Şahin ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar olay yerine gelerek bilgi aldı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yarılıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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