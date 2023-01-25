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Videoya inanamayacaksınız! İşte baraj gölüne uçan otobüsün görüntüleri!
Malatya’da belediye otobüsü baraj gölüne uçtu. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, aralarında sürücünün bulunduğu toplam 8 kişi, ekiplerin yürüttüğü kurtarma çalışmaları sonucunda sudan çıkarıldı.
İşte o feci anların videosu…
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