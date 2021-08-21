Boşanma aşamasındaki eşini darp etti!
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından yolu kesilen kadın darp edildi.
Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki çocuk annesi Ö.G.D. çalıştığı tekstil atölyesinden iş çıkışı babasının ikametine giderken yolunu kesen boşanma aşamasında olduğu eşi İ.D. tarafından darp edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayda darp edildikten sonra yere düşen Ö.G.D.'nin kendini savunmaya çalıştığı görülürken İ.D. bir süre sonra olay yerinde ayrılıyor.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken taraflar emniyete giderek karşılıklı birbirinde şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.