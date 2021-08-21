Önce pandemi, sonra Kurban Bayramı vurdu

Normalleşmeden önce neredeyse bitme noktasına gelen kasaplar, kurban bayramından sonra tamamen iş yapamaz hale geldi. BUSABAH gazetesine ve BUSABAH TV’ye konuşan kasaplar, hükümetten destek bekliyorlar.

Kurban bayramından önce mali açıdan durumlarının iyi olmadığını hatırlatan Kasap Pazarı esnaflarından Abuzer Çekici, Kurban Bayramı’nın bu zaman kadar yaklaşık bir ay geçmesine rağmen mali durumlarının daha da kötü olduğunu söyledi.

“HERKES HAZIRI TÜKETTİ”

İşlerinin hiç de iç açıcı olmadığını belirten Çekici,

Kurban Bayramı’ndan sonra işlerimiz daha da durgunlaştı. 1 ay geçmesine rağmen durumumuz düzelmedi ama inşallah bundan sonra işlerimizin artmasını bekliyoruz. Bunu zaman gösterecek. Geçen yıl, önceki yıla göre değerlendirirsek bu yılı, işlerimizin yavaş yavaş açılması gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz yıllar böyle olmuştu. İşler açılır diye düşünüyoruz ama işler açılacak gibi de görünmüyor. Pandemi illeti herkesi çok etkiledi. Herkes hazırı tüketti. İşlerin bir an önce açılmasını umut ediyoruz. pandemiyle kapanan lokantaların açılmasını dört gözle beklemiştik. Normalleşmeyle birlikte lokantalar açıldı ama et satışı sadece lokantalarla olmuyor. Müşterilerin de gelmesi lazım ki, çarkımız dönsün. Yoksa çark dönmez. Bugünlerde et fiyatlarında artış veya düşüş olmadı. Et fiyatları Bayramı’ndan önceki gibi kemiksiz dana eti 65 lira, kemikli dana eti 55 lira, kemikli kuzu eti de 70 lira. Et fiyatlarında ileriki 3-5 ay içerisinde bir artış olmayacak diye düşünüyoruz

diye konuştu.

ÇEKİCİ: ET NE KADAR UCUZ OLURSA MÜŞTERİ O KADAR ARTAR

Devletten beklentilerinin etin ucuzlatması olduğunu dile getiren Çekici,

Müşterilerimiz pandemive Kurban Bayramıdolayısıyla azaldı. Ne kadar normalleşmeye girsek de insanlarımız hala korkuyor. Çünkü evinde yaşlısı olan, kronik hastası olanlar var. Bu yüzden dışarıya çıkamıyorlar ve dolayısıyla da alışveriş yapamıyorlar. Bu nedenle de işlerimiz durgun. Bizim yetkililerden beklentimiz eti ucuzlatmaları. Et ne kadar ucuz olursa müşteri o kadar artar. Öte yandan marketlerin sayıları giderek artıyor. Bu da bizleri o kadar fazla etkiliyor. Biz bunların önüne geçilmesini istiyoruz

şeklinde konuştu.

KÜÇÜK ŞİRKETLERE DESTEK VERİLMELİ

“Kurban Bayramı sona ermesinden sonra işlerimiz durgunlaştı” diyen Kasap Pazarı esnaflarından Murat Can,

9’uncu ayın 15’ine kadar böyle devam eder. Bu aydan sonra işlerimiz yavaş yavaş yoluna girmeye başlar. Et fiyatlarında herhangi bir değişiklik yok. Şu anda Türkiye’de en düşük fiyatta satılan gıda et. Üretime göre et fiyatları kıyaslanacak olursa etin kilosu 80-85 civarında olması gerekiyor. Lokantaların açılmasıyla satışlarımızda biraz farklılık oldu ama o kadar büyük bir fark olmadı. Çünkü pandemiden dolayı yığılmış bir kesim hayvanı vardı. Bundan sonra işlerimiz açılır mı, inşallah açılır ama et fiyatlarının yükseleceğini tahmin etmiyorum. Zaten devlet müdahale ediyor. Devletin üreticilerimize destek olması gerekiyor. Bir kilogram arpa 3 lira. Bir torba yem 150 TL. Aynı zamanda ben bir üreticiyim. Üretici olduğum halde beslediğim hayvanlarımızdan para kazanmamız mümkün değil. Özellikle destekler büyük şirketlerden ziyade küçük işletmelere verilmeli. Küçük işletmeler olmadığı sürece bir ülkede hayvancılığın geliştirilmesi mümkün değil

ifadelerine yer verdi.