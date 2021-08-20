“Milli projelerin yanında olmaya devam edeceğiz”

Sponsoru oldukları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca kurulan Dijital Gösterim Merkezi’ni ziyaret eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye Cumhuriyeti’nin son 20 yılda savunma sanayi alanında hangi ilerlemeleri gösterdiğini dijital ortamda büyük bir gururla izlediklerini dile getirdi. Arslan, amaçlarının Türkiye’nin son dönemlerde farklı alanlarda, farklı sektörlerde ilerlemesini Malatya halkı ve gençlerine göstermek olduğunu belirterek, “Biz de Halk Bankası olarak her milli projenin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve millî savunma sanayisinin ürettiği yerli silahlarla ilgili gösterimlerini yerinde izleyen Arslan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın himayesinde ve Türkiye’nin köklü bankalarından olan Türkiye Halk Bankası’nın da sponsorluğunda böyle bir dijital merkez oluşturulduğunu söyledi.

“İLERLEMELER GURUR VERİCİ”

Güçlü bir ekonominin milli sanayiyle olacağını belirten Arslan, “Özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin son 20 yılda savunma sanayi alanında hangi ilerlemeleri gösterdiğini dijital ortamda büyük bir gururla izledik. Buradaki amacımız ülkemizin son dönemlerde farklı alanlarda, farklı sektörlerde ilerlemesini Malatya halkımıza, Malatya gençlerine gösterebilmekti. Çünkü milli olmanın önemli unsurlarından bir tanesi de yerli sanayide, yerli üretimde yapılanların farkında olmak ve bu noktada gereken desteği vermektir. Güçlü bir ekonomi, milli sanayiyle olacaktır. Güçlü bir, dışa bağımlılığı az olan ordumuz olursa Türkiye’nin güvenliği çok daha rahat sağlanacaktır. O yönüyle baktığımız zaman ülkemizin ve özellikle savunma sanayindeki yaptığı ilerlemeler gurur vericidir. Biz de Halk Bankası olarak her milli projenin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“4 MİLYARIN ÜZERİNDE BİR KREDİ DESTEĞİ SAĞLANDI”

Hizmetten turizme kadar kadın girişimcilere destek verdiklerini dile getiren Arslan,

Bugün Malatya’ya kadın girişimcileri destekleme paketimiz var. Doğu Anadolu Bölgesi’nin bu anlamdaki toplantısını Malatya’da gerçekleştirdik. Burada da kadın girişimcilerine çok önemli destekler veriyoruz. Son 5 ayda 44 bin kadın girişimcimize 4 milyarın üzerinde bir kredi desteği sağlandı. Burada farklı farklı sektörler var. Hizmetten turizme, ticarete kadar kadınlarımıza destek olamaya devam ediyoruz. Kısacası milli bir ekonomi topyekûn bütün ekonomik aktörlerin el ele verip ilerlemesini sağlayacağından biz de ülkemizin köklü bir bankası olarak bu noktaya çok ciddi hizmet etmek istiyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Dolayısıyla bankacılık sadece mevduat toplamak, kredi vermek değildir, aynı zamanda döngüyü sağlarken ülkemizin kültürel, sosyolojik, ekonomik noktalarda da kalkınmışlığına destek vermek gerekir. Bu yönüyle baktığımız zaman Malatya’da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın oluşturduğu bu dijital Merkez bizim bu noktadaki düşüncemize uyumlu olduğundan buraya destek verdik. Başka illerde de buna benzer verdiğimiz destekler var. İnşallah ülkemiz her yönüyle ileri gitmeye devam edecektir

şeklinde konuştu.