Sürücüler yasak tanımıyor

İnönü, Dörtyol, ve Kışla Caddesinde yol boyunca kural tanımayan sürücüler nedeniyle trafikte büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Emniyet ekiplerinin sürekli uyarılarına karşın sürücüler, araçlarını yol kenarına park etmekten asla vazgeçmiyorlar. Trafiğin en yoğun olduğu caddelerde park yasağına uymayan sürücüler nedeniyle trafik çift şeritten değil, tek şeritten ilerlemek zorunda kalıyor. Bundan dolayı da İnönü Caddesi’nde öğleden sonra başlayan yoğun trafik akşam içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

Özellikle belirli saatlerde yaşanan park yoğunluğu saatlerce süren trafiğe neden oluyor. Malatya Emniyet Müdürlüğü Mobesa ekipleri tarafından an be an izlenen ve park yasağı tabelaları bulunan caddelerde vatandaşın kural tanımaması ise şaşırtıyor. Gidiş geliş toplamda 4 şerit olan güzergâhta kural tanımayan sürücüler nedeniyle sadece iki şerit kullanılabiliyor ve trafik güvenliğini de olumsuz etkiliyor. Gün içerisinde polis ekiplerinin uyarılarına rağmen park halindeki araçlarda bir azalma olmuyor.

Karayolları Trafik Kanunu'na göre 61/1-a maddesi: Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır. 132 TL para cezasının yanı sıra hatalı park eden araçlar, trafik ekiplerince otoparka çekilebilir.