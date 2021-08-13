Sürücüler yasak tanımıyor
Malatya caddelerinde trafik kurallarına uymayan sürücüler vatandaşı çileden çıkarttı. Park ihlali yapan araç sahipleri trafiği adeta altüst ediyor. Çift şeritten ilerlemesi gereken trafik, park yasağına uymayan sürücüler nedeniyle tek şeritten ilerlerken, akşamüzeri İnönü Caddesi’nde büyük bir yoğunluk yaşanıyor.
İnönü, Dörtyol, ve Kışla Caddesinde yol boyunca kural tanımayan sürücüler nedeniyle trafikte büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Emniyet ekiplerinin sürekli uyarılarına karşın sürücüler, araçlarını yol kenarına park etmekten asla vazgeçmiyorlar. Trafiğin en yoğun olduğu caddelerde park yasağına uymayan sürücüler nedeniyle trafik çift şeritten değil, tek şeritten ilerlemek zorunda kalıyor. Bundan dolayı da İnönü Caddesi’nde öğleden sonra başlayan yoğun trafik akşam içinden çıkılmaz bir hal alıyor.
Özellikle belirli saatlerde yaşanan park yoğunluğu saatlerce süren trafiğe neden oluyor. Malatya Emniyet Müdürlüğü Mobesa ekipleri tarafından an be an izlenen ve park yasağı tabelaları bulunan caddelerde vatandaşın kural tanımaması ise şaşırtıyor. Gidiş geliş toplamda 4 şerit olan güzergâhta kural tanımayan sürücüler nedeniyle sadece iki şerit kullanılabiliyor ve trafik güvenliğini de olumsuz etkiliyor. Gün içerisinde polis ekiplerinin uyarılarına rağmen park halindeki araçlarda bir azalma olmuyor.
Karayolları Trafik Kanunu'na göre 61/1-a maddesi: Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır. 132 TL para cezasının yanı sıra hatalı park eden araçlar, trafik ekiplerince otoparka çekilebilir.
13 Ağu 2021 - 15:18 Malatya- Gündem
Muhabir Didem Barut
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.