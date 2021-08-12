MGTC Başkanı Aydın açıkladı: “Valilik TSO’nun yetkilerini kısıtlayacak”

STK’ların sosyal entegrasyonda önemli olduğunu belirten Aydın, Ticaret ve Sanayi Odası’nın Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yetkilerinin alınacağını söyledi.Malatya gündemini değiştirecek açıklamalarına devam eden cemiyet başkanı Mehmet Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın TSO Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu’nu ‘seni tutuklatırım’ diye tehdit ettiğini iddia etti.

Gündemin öne çıkan diğer başlığı SMA Tip 1 hastası Eyüp Çınar Altuntaş’ın kampanyasını da değerlendiren Aydın, “Herkes birbirine kenetlenip destek olunca neleri başarabildiğimizi gördük. Ama günün birinde Eyüp Çınar’ın ailesi belediye başkanı Gürkan’la görüşmek için belediyeye gittiğinde görüştürmüyorlar. Dilenciye para verir gibi 350 lira verip gönderiyorlar. Hangi merhamet, vicdan sahibi çocuğu için mücadeleye eden bir aileye bunu yapar? Ama belediye başkanının danışmanı bunu yapmış ve halada orada oturuyor. O zihniyete bugün cevap verildi” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Adıyaman ve Çevre İlleri Metropolit’i Ğriğoriyos Melki Ürek’in Büyükşehir Belediyesi ziyaretini de değerlendiren Aydın, “Vatandaş, başkanla günler öncesinden randevu talep edip görüşemiyor. Cemiyetimiz 25 günde randevu alamıyor ama Metropolit Melki Ürek aynı gün başkanla görüşüyor. Malatya için yalan dünyası kurulmuş” şeklinde konuştu.

Umut Bozkurtoğlu ve Ali Aydoğan’ın sunumuyla BUSABAH TV’de yayınlanan ‘Gündem Malatya’nın bu haftaki konuğu Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın katıldı. Malatya’da sanayileşme sorunlarının konuşulduğu programda STK’ların önemine değinen cemiyet başkanı Aydın, Ticaret ve Sanayi Odası’nın Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yetkilerinin alınacağını söyledi.

Cemiyet Başkanı Aydın açıklamalarına şu sözlerle devam etti;

16 Ağustos itibariyle Malatya Valisi Aydın Baruş’un Ticaret ve Sanayi Odası’nın OSB’de bulunan yetkilerini etkisiz haline getireceği iddia ediliyor. Eğer bu yapılırsa, yetkiler kısıtlanırsa bu sivil toplum kuruluşlarına yapılan bir darbedir. Böyle bir girişim yapılacaksa nedeninin açıklanması gerekir aksi takdirde keyfi olarak alınan karar kabul edilemez. Bizde medya içerisindeyiz ve TSO’nun eksiklerini bizde görüyoruz ve yeri geldiğinde söylüyoruz ancak bu o kurum yetkilisini yok saymamız anlamına gelmiyor

dedi.

GÜRKAN SADIKOĞLU’NA “SENİ TUTUKLATIRIM” DEMİŞ

Malatya gündemini değiştirecek açıklamalarına devam eden cemiyet başkanı Mehmet Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın TSO Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu’nu ‘seni tutuklatırım’ diye tehdit ettiğini iddia etti. Aydın,

Geçtiğimiz gün Ticaret Sanayi Odasını cemiyet olarak ziyaret ettik. Ve orada konuşulanlardan duyduk ki Belediye Başkanı Gürkan, Sanayi Odası başkanına ‘Seni tutuklatırım’ demiş. Eğer ortada bir suç varsa ve TSO başkanının işlediği suçu belediye başkanı bildiği halde savcılığa bildirmiyorsa bu büyük suç. Ama suçu olmayan bir oda başkanına, binlerce iş insanının seçtiği bir başkana ‘Seni tutuklatırım’ demek farklı bir ağızdır. Tabi burada sorgulamamız gereken başka şeyler var. Malatya’daki on seçmenden yedisi AK Parti’ye oy vermiş yani AK Parti’ye en çok oy veren illerden birisi. Yaşananlar siyasetten çok kişilerin egolarından kaynaklanıyor.

İfadelerini kullandı.

“AK PARTİDE SİYASET YAPANLARIN ALDIKLARI OY ERDOĞAN’INDIR”

SMA hastası Eyüp Çınar’ın kampanyasının sona erdiğini ve tedavisi için gerekli olan paranın STK desteğiyle toplandığını hatırlatan MGTC Başkanı Mehmet Aydın,

Herkes birbirine kenetlenip destek olunca neleri başarabildiğimizi gördük. Ama günün birinde Eyüp Çınar’ın ailesi belediye başkanı Gürkan’la görüşmek için belediyeye gittiğinde görüştürmüyorlar. Dilenciye para verir gibi 350 lira verip gönderiyorlar. Hangi merhamet, vicdan sahibi çocuğu için mücadeleye eden bir aileye bunu yapar? Ama belediye başkanının danışmanı bunu yapmış ve halada orada oturuyor. O zihniyete bugün cevap verildi. Gerekli olan paranın toplanması o danışmana cevap olmuştur. Unutulmasın ki belediye başkanına verilen oylar şahsına verilmemiştir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verilen oylardır. AK Partide siyaset yapan herkes için geçerli bu. Aldıkları oylar Erdoğan’ın oyudur.

dedi.

“STK’LARLA İYİ GEÇİNMEDEN SOSYAL ENTAGRASYONU NASIL YAPACAKSIN?”

Belediye Başkanını Sivil Toplum Kuruluşları ile iyi geçinemediği için eleştiren Aydın,

Belediye başkanının en önemli projesi sosyal entegrasyondu. STK’larla geçinemeden sosyal entegrasyon nasıl yapılacak? Kamuoyunda bunlar konuşuluyor ancak kimse açık açık söyleyemiyor ve buna maalesef medyada dahil. Partinin değil kişinin bakış açısı aslında bu yaşananlar. Yapılan asfalt çalışmalarını konuşmasınlar. Çünkü AK Parti her şekilde eleştirilir ama yol çalışmaları konusunda eleştirilemez. Malatya yollarını Gürkan’dan önce Ahmet Çakır asfaltlıyordu ondan öncede köy hizmetleri ve karayolları. Kimse kimseyi kandırmasın, toplum her şeyin farkında. Gücün olduğu zaman güçsüz bir insanı ezmek kolay önemli olan güçsüze yaptığını haksızlık varsa güçlüye de yapabilmek. Örneğin Büyükşehir belediyesine gittiğinizde ayrı ayrı bölümler göreceksiniz. Makamı yüksek olan, durumu iyi olan STK’lar başka yerde başka şekilde oturur, makamı olmayan güçsüz STK’lar ise başka bir bölümde oturur. İnsanları sınıflandırıp sosyal entegrasyondan bahsedemezsiniz.

dedi.

“MALATYA İÇİN YALAN BİR DÜNYA KURMUŞLAR AMA KRAL ÇIPLAK”

Papaz Metropolit Melki Ürek’in Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan’a yaptığı ziyareti de eleştiren Mehmet Aydın,

Muharrem ayının ilk günü gerçekleşen bu ziyaretin ne anlam ifade ettiğini sorgulamıyorum. Adıyaman’dan gelen heyetin aynı gün başkandan randevu isteyip alması benim için anlam ifade ediyor. Gazeteciler Ve Televizyoncular cemiyeti sizden 25 günde randevu alamıyor, muhtar görüşemiyor, vatandaş görüşemiyor ama tesadüfen gelen bir papaz sizinle hemen görüşebiliyor. Peki bir cami imamı sizinle görüşmek istediği zaman aynı gün görüşebiliyor mu? Medyanın hali ortada, konuşamıyor çünkü kişi yandaşı olmazsan yaptırım uygulanıyor. Malatya için bir yalan dünya kurulmuş herkesin de inanmasını istiyorlar. Ama artık kral çıplak, herkes her şeyi görüyor

sözleriyle açıklamalarını noktaladı.