11 Ağu 2021 - 12:59
Ekonomi toplumun ruhuna kaldı
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Karakavak mahallesinde kurulan pazar alanını ziyaret ederek esnafların yanı sıra alış veriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.
Pazar tezgâhlarını dolaşarak esnafların istek ve beklentilerini dinleyen Çınar, Yeşilyurt’ta faaliyetlerine aralıksız devam eden meslek gruplarının yanı sıra vatandaşlarla bir araya gelip, ekonomik hayatı toplumsal dayanışma ruhuyla daha güçlü hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.
Yeşilyurt’u esnaflar ve vatandaşlarla birlikte yönettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,
Karakavak mahallemizde kurulan pazar alanımızı ziyaret ederek esnaflarımıza hayırlı işler dileyip, alış veriş yapan hemşehrilerimizle sohbet ettik. Ülke ve kent ekonomisinin daha güçlü hale gelmesi için büyük bir çaba sarf eden esnaflarımızın rahat ve huzurlu ortamlarda işini yapması için ne gerekiyorsa yerine getirmekteyiz. Ekonominin temel taşı olan esnaflarımızın her daim yanındayız. Sık sık yaptığımız bu tür ziyaretlerle de esnaflarımızın taleplerini bire bir öğrenip, kalıcı çözümler üretiyoruz. Çalışmalarımız vatandaşlarımız ve esnafımızın daha iyi koşullarda yaşamını sürdürmesi yönündedir. Bununla birlikte pandemi nedeniyle yoğun olan pazar yerlerinde maske, hijyen ve mesafe konusunda çok dikkatli olmaları konusunda hem esnaflarımıza hem de vatandaşlarımıza gerekli uyarılarımızı yapıyoruz.
dedi.
(Bülten)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.