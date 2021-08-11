Nerede Bu Kilometrelik Drenaj Kanalları?

Malatya merkezde Salı akşamı başlayan sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Yağış nedeniyle kent merkezindeki mazgallar taştı, yollar göle döndü. Cadde ve sokaklarda biriken sular nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar dere yatağına dönerken, Çöşnük ve Yakınca başta olmak üzere özellikle çevreyolu güzergahında trafikte büyük sorun yaşandı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, uzun kuyruklar oluştu. Bazı bölümlerde trafik bir süre durma noktasına gelirken, bazı araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Aşırı yağış sonrası yollardaki taşkınlar ve araçların yaşadığı zorluklar Malatyalı vatandaşlar tarafından görüntülendi. O görüntüler kısa bir süre sonra sosyal medyada paylaşılınca yüzlerce yorum aldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve belediyenin hizmet çalışmaları tanıtılırken geniş yer bulan altyapı ve kilometrelerce drenaj kanallarının ne işe yaradığı ise merak konusu oldu.