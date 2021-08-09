AK Partili Tüfenkci, yatırımları sıraladı, yeni müjde verdi

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Tecde Derneği’ni ziyaretinde Tecde Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada Malatya’ya yapılan yatırımları sıralayarak, önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini vurguladı.

Tüfenkçi,

Malatya son yıllarda AK Parti ile hızlı bir şekilde yatırım alan bu yatırımı da üretime çeviren Türkiye’nin büyüyen illerinden birisi. Malatya daha önce 6. bölge teşviklerinden faydalanamıyordu. En önemli kazanımlarından bir tanesi Malatya’nın 6. bölge teşviklerinden yararlanması oldu. Yeni yatırımlarla Organize Sanayi’nin kıymetlenmesi, oradaki alt yapının güçlendirilmesi ve yeni parseller ürettiğimizde de yatırımcıların hızlı bir taleple aldıkları arsayı da yatırıma dönüştürmesi önemli. Son 2-3 yılda 20 binlere yakın ek istihdam sağlandı. Yeni açılacak fabrikalarla beraber bu istihdamı 30 binlere çıkarmak istiyoruz. Organize Sanayi Bölgesi'ne güzel bir arıtma tesisi yaptık ve mevcudu revize ettik. AK Parti döneminde özellikle yollar önemliydi. Biz Türkiye’nin her bir yanına ulaşım altyapısı noktasında gerçekten parmakla gösterilen hizmetler yaptık ve bu noktada Elazığ’a giderken Kömürhan Köprüsü, Adıyaman’a giderken Erkenek Tüneli de dahil olmak üzere her taraf duble yol. Ankara’ya giderseniz Karahan geçidi de dahil olmak üzere çift katlı asfalt yapılan standardı yüksek yollarla karşılaşırsınız

dedi.

“Müstakil bir kalp hastanesi yapacağız”



Malatya’nın sağlık altyapısıyla parmakla gösterilen bir il olduğunu belirten Tüfenkci,

Malatya’da sağlık anlamında neredeyse bütün ilçelerde entegre devlet hastanesi yaptık. Doğanyol’daki hastanemizi de inşallah bu yıl sonunda hizmete alacağız. Doğanşehir’e 100 yataklı devlet hastanesi yaptık. Arapgir’deki hastaneyi büyütüyoruz, yeni bir ilave hastane yapıyoruz. Kuluncak’ın nüfusu az olmasına rağmen oraya da entegre devlet hastanesi yaptık. Battalgazi’ye yeni devlet hastanesi yapıyoruz. İnşallah model bir hastane olacak. Bu sene sonunda bitecek ve Malatyalıların hizmetine sunmuş olacağız. Onkoloji hastanemizi bitirdik. Türkiye’nin önemli bir onkoloji merkezi oldu. 210 yataklı ve şu anda yüzde yüz dolu bir şekilde bölgeye ve Türkiye’ye hitap ediyor. Karaciğer Enstitüsü Türkiye’de enstitü anlamımda tek ve dünyada da ikinci. Nakil noktasında bu da bizi ayrıca gururlandırıyor. Müstakil bir kalp hastanesi yapacağız. 100 yataklı sadece kalp bölümleri ile ilgilenen güzel bir hastanemiz olacak. Çocuk Hastanemiz tamamlandı. Kadın Doğum Hastanemizi yeni yerine taşıdık. Malatya sağlık alt yapısında diğer illere göre parmakla gösterilen iller arasına girmiş oldu

ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, yapılan diğer yatırımlarla ilgili de konuşarak, “Vagon fabrikamız yıllardır atıl vaziyette duruyordu. Orayı Kızılay ile iş birliği yaparak Kızılay’ın üretim üstü haline getirdik. Karşısında Gümrük Ticaret Müdürlüğü’nü yaptık. Orada Lojistik Merkezini de bitirdiğimizde organizenin devamı noktasında bir üretim üstü haline gelecek.

“Çevre yolunun bir bölümünü bu yıl açacağız”



Çevre yolu çalışmalarının bir bölümünü bu yıl hizmete açacaklarını da duyuran Tüfenkçi,

Yine bakıldığında çevreyolu yılların sorunuydu. İhalesini yaptık, kamulaştırmasını yaptık. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu yıl belli bir bölümünü trafiğe açacağız. Bunun yanında kuşak yollarımızı yapıyoruz. Hanımınçiftliği’nde 60 milyona yakın bir ihale bedeliyle viyadüğümüzü hayata geçirdik. Bu yılın sonunda kuşak yolumuzu da Büyükşehir Belediyemiz açmış olacak. Güney Kuşak yolunu da açacağız. Çalışmalar devam ediyor. Böylelikle şehrin trafik sorunu da çözmüş olacağız. Beyler Deresi’nin üzerine ikinci bir köprü yapıyoruz. Organize Sanayinin bitiminde Malatya’yı kavşak haline getirecek çevre yoluyla bağlantılı ikinci köprü ihtiyacı da vardı. Bağlantı yolları bittiğinde orayı da hizmeti açmış olacağız

ifadelerine yer verdi.

“Özel Harekat Malatya ekonomisi için önemli”



Özel Harekat Bölge Başkanlığı'nın Malatya’ya yapılacak olmasının da önemli olduğunu aktaran Tüfenkçi,

Malatya’nın nüfusu büyütmesi lazım. Dışardan hem para hem de insan gelmesi lazım. Özel Harekat Bölge Başkanlığını Malatya’ya yapıyoruz ve Türkiye’de ilk ihalesini de Malatya’da yaptık. Bu Emniyet Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığımızın yeni konsepti ve 3 bin 500’ün üzerinde özel harekatçımızın burada ikamet etmesi ve lojistiğini de burada sağlaması Malatya ekonomisi için önemli

şeklinde konuştu.

“Özel bir üniversiteyi veya vakıf üniversitesini Malatya’ya getirmek”



Eğitim konusunda da açıklamalarda bulunan Tüfenkçi,

Eğitime gelecek olursak. İkinci üniversitemiz olan Turgut Özal Üniversitemizi hayata geçirdik. Birisi bir Cumhurbaşkanımızın ismi diğeri ise diğer Cumhurbaşkanımızın ismi ve oraya da bir tıp fakültesi açtık. İnşallah bu sene öğrenci kabullerine de başlayacak. İlerideki hedefimiz de özel bir üniversiteyi veya vakıf üniversitesini Malatya’ya getirmek. Malatya’nın ekonomisini büyütmek için bu tür girişimler önemli. Bilkent okulları 250-300 milyonluk bir yatırımla kampüs oluşturuyor. Önemli bir yatırım. Onu da Malatya’ya kazandırdık

dedi.

“Müthiş bir olay”



Turizm konusunda da değerlendirmelerde bulunan AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci,

Gelelim tarihimiz için önemli bir kilometre taşı görevi gören Arslantepe Höyüğü’ne. UNESCO kalıcı miras listesinde kabul görmesi müthiş bir olay. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yeni dönem içerisinde bu da Malatya’nın tanıtımı ve gelişmesi noktasında önemli bir görev görecek. Kurumlarımız gereğini yaptığında bölgemizin ve Malatya’mızın farklı bir noktaya geleceğini görebiliyoruz

ifadelerine yer verdi.

“İki senedir kayısı da memnuniyet var”



Tüfenkci, son olarak kayısıya değinerek,

Malatya için kayısı çok önemli. Köylere ve üreticilere baktığımızda iki senedir kayısı da memnuniyet var. Bunun sebebi, lisanslı depolar yaptık. Tarım ticaretinde lisanslı depolar önemli. Oraya ürününüzü koyduğunuzda sizden kira parasını almıyorlar. Laboratuvar parasını devlet karşılıyor, nakliyesinin belli bir kısmını devlet karşılıyor. Siz onu teminat gösterdiğinizde depoya koyduğunuz ürünler karşılığında bankada düşük faizli kredi alma imkanınız var. Şu anda TMO’da alım yapıyor. Kayısı artık değerinde alınıp satılmaya başladı. Üreticinin de mağdur olmasının önüne geçtik. Bu Malatya ekonomisi adına önemliydi. Özellikle kayısının değerini bulması bizleri ziyadesiyle sevindiriyor. Kısacası sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, kayısımızda, sanayide, kültür tarihte bölgede parmakla gösterilen iller arasına girdik

diye konuştu.

(İHA)