Ağbaba: Göçmen meselesi Türkiye’nin ayarlarını bozdu

Son zamanların siyaset üstü meselesi haline dönen göçmen sorunundan orman yangınlarına birçok konuda değerlendirmede bulunan Ağbaba, gündem değerlendirmesi yaptı. Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şubesini ziyaret eden Milletvekili Ağbaba, muhtarların maaş almalarının en büyük sebeplerinden birisinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ifade ederek, muhtarların yanına yardımcı personel verilmesi için parti olarak gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin muhtarlarla ilgili projelerinin olduğunu anlatan Ağbaba, her muhtarlığın ayrı bir bütçesinin olacağını ve sosyal yardımların muhtarlar eliyle dağıtılacağını, Türkiye Muhtarlar Birliğini kuracaklarını kaydetti.

Milletvekili Ağbaba, 2011’den beri mülteci, göçmen meselesinin Türkiye’nin ayarlarını ve kimyasını bozduğunu ifade ederek,

Biz mülteciye karşı değiliz. Mülteci doğuran politikalara karşıyız. Suriye krizi sadece bizim değil, dünyanın meselesidir. Suriye’deki mültecilerin sorumluluğunu Türkiye aldı. Mülteci, Avrupa’ya gitmek için buraya geliyor. “Suriyeliler giderse ekonomi çöker” diyor. İnsan bu laflardan utanıyor. Şimdi Afganistanlılar Türkiye’ye gelmeye başladı çünkü Recep Biden ile pazarlık ve anlaşma yapıldı. Yapmayın bu vatana, millete yazık. Alsın Avrupa, Amerika. Her gün bin 500 kişi Van’dan ülkeye giriyor. Her gün geliyorlar, kim bunlar? Bu siyaset üstü bir mesele, Türkiye’nin geleceğiyle oynanıyor

diye konuştu.

“Bir yandan mülteci gelirken, bizim insanlarımız mülteci oluyor” diyen Ağbaba,

Yeşilyurt’un yaptığı insan kaçakçılığı, Türkiye’nin pasaportunu yerle bir etti. Şimdi bırakın hizmet pasaportunu, dünyanın hiçbir yerinde pasaportumuzun değeri kalmadı. Türkiye’nin itibarı yok edildi. Karataş Belediyesi’nde de çıktı. Mehter Takımını yurt dışına göndermiş ama Mehter Takımı yok. Kocaeli Kandıra Belediyesi sporcu göndermiş, boks takımının yaş ortalaması 60. Ama boks takımı da yok

dedi.

Son günlerde ülkeyi yangın yerine çeviren orman yangınları hakkında da konuşan Milletvekili Ağbaba, yaşanan orman yangınlarına ilişkin şunları söyledi:

19 yıldır ülkeyi sen yönetiyorsun, onu da mı biz yaptık? Dünyada bizim kadar özel uçağı olan bir ülke yok. Ormanlar yanıyor, bizim 13 uçağımız var. Türkiye’nin haline bak, içimiz yanıyor.

Ağbaba:

Bir taraftan mülteci geliyor diğer taraftan insanlarımız mülteci oluyor. Bu nasıl oluyor? Bizim belediyelerimiz aracılığıyla oluyor. Sağ olsun Yeşilyurt Belediyesi aracılığıyla oluyor. Türkiye’de onların sayesinde yeni bir insan kaçırma yöntemi bulundu. Hiç tanımadıkları insanlara para karşılığında hizmet pasaportu veriyorlar. Yeşilyurt belediyesinde bir tane daha var. Hala ortaya çıkmış değil. 52 kişilik bir grup daha var. Onu hala söylemediler ama o da ortaya çıkacak. Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nin yapmış olduğu bu şey Türkiye’nin pasaportunu dünyada yerle bir etti. Bir pasaport o ülkenin onurudur. Bu pasaport Türkiye’nin itibarını yok etti. Bunu sadece CHP milletvekilleri söylüyor. Bunu herkesin söylemesi lazım. Bu memleketin sahibi sadece biz değiliz. Bu itibarsızlık hepimiz etkiliyor.