Malatya Büyükşehir Belediyesi kendisini GÜNCELLEDİ!

Zammın yeni adı ‘Güncelleme’

Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda toplu taşıma ücretlerine zam yaptı. Belediye bünyesinde hizmet veren MOTAŞ, zam haberini ücret tarifesinde ‘güncelleme’ olarak duyurdu. Vatandaşın dikkatinden kaçmayan MOTAŞ güncellemesi, oldukça tepki çekti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren MOTAŞ üzerinden toplu taşımada zam yaptı. MOTAŞ’ın internet sitesinden yapılan duyuruda yeni ücret tarifesi açıklandı. Yeni tarifeye göre sivil tek binişler 2,60 kuruştan 3 TL’ye; öğrenci tek biniş ise 1,75 kuruştan 2 TL’ye yükseltildi.

Vatandaşa ‘güncelleme’ başlığı altında her ne kadar yeni ulaşım tarifesi dayatılmaya çalışılsa da bunun apaçık ‘zam’ olduğu aşikâr bir gerçek. Her ne kadar kavramlar yumuşatılmaya çalışılsa da vatandaşın açlık sınırı altında cebine giren asgari ücret her gün ayrı bir gider kalemiyle eriyip bitti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada UKOME tarafından 29 Temmuz alınan karara göre toplu taşıma ücretlerinin değişerek zamlandığına yer verildi. MOTAŞ’ın internet sitesinde yapılan açıklamada, 3 Ağustos 2021 tarihi itibari ile uygulamaya konulan karara dair, “Yeni tarifeye göre sivil tek binişler 3 TL olurken, öğrenci ise 2 TL’ye yükseltildi. Tek binişlik kartlarda ise 2 binişlik kartlar 8 TL, 4 binişlik 16 TL, 6 binişlik ise 24 TL olarak güncellendi. Yeni tarifeye göre Kırık-Kayıp yenileme ücreti 25 TL, vizeleme ücreti ise 10 TL olarak belirlenmiştir” bilgileri yer aldı.

Yüksek enflasyon, gider kalemlerine gelen zamlar vatandaşın alım gücünü her geçen gün biraz daha azaltıyor. Her ne kadar hükümet kanadından gelen ekonomik büyümeler göz boyasa da sokağın nabzı cepteki üç kuruş paranın gelen art arda zamlarla yok olduğunu söylüyor. Elektrik, su, doğal gaz, faturalarına gelen zamlar bir tarafta dursun ‘ekmeğimize’ zam geldi diyen vatandaş, toplu taşıma zammını da olağan karşıladı. Biliyoruz ki burada yatan ince mesajı çok iyi anlayıp da anlamazlıktan gelen ilgili yetkililer, vatandaşın bu tepkisine yine sessiz kalacaklar.

Merkez otobüs durağında otobüs bekleyen Mehmet Narin’e yönelttiğimiz zamlı yeni ücret tarifesini, Narin cevaplarken kısa bir süreliğine düşünüp içinde kaldığı ikilemi anlattı. Narin, genel olarak hükümetin izlediği politikaların yerinde olduğunu kaydederken bir yanda da özele indiğinde vatandaşın durumunu içler acısı olarak gördüğünü söyledi. Narin, emekli ve milletvekili maaşı arasındaki uçurum niteliğindeki maaş farkından dert yanarak, bu adaletsizliğin giderilmesini istedi. Vatandaş ve vekil arasındaki gelir adaletsizliğinin giderilmesiyle refah seviyesinin artacağını kaydeden Narin,

Birbirimizin halinden anlamamız için vekilin emekli seviyesinde maaş alması lazım. Bizler Allah’ın kurallarına değil kendi yaptığımız yasalara uyuyoruz. Vatandaşın halini düşünmeden kendi cebimize göre yasalar çıkarıp, böyle zam üstüne zamlar yapıyoruz

dedi.

Diğer bir vatandaş Hayri Bulam ise iktidarın, muhalefet partisi belediyelerini beğenmediğini söyleyerek, AK Partiyi vatandaşı yoksulluğa terk ettiğini söyledi. Bulam,

CHP belediyelerini beğenmeyen Ak Parti, bugün toplu taşımayı 2,5 liradan 3 TL’ye çıkardı. Millet git gide dibe vurdu. Faturalara yüzde 15 zam, taşıma zam. Bu millet asgari ücretle nasıl geçinecek?. Gelsin bize bunu öğretsinler, ben geçinemiyorum. Gün olur ki araştırmaya 5 defa gidiyorsun. Bunun gelişiyle beraber 10 ediyor. Yeni zamlı tarife olan 3 TL’den 30 lira eder. Bunu vatandaş nasıl versin? Hayat şartları hiç kolay değil. Elektrik, doğalgaz, su üstüne bin 500 lira kira verip de asgari ücretle geçinmek mümkün değil

dedi.