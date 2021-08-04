Yapılandırma, koronavirüs cezasını kapsamıyor
Malatya Vergi Dairesi Başkanı Fatih Güleç, MGTC’yi ziyaret etti Güleç, 7326 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hakkında bilgilendirme yaptı. Güleç, koronavirüs tedbirlerine uymayanlar hakkında kesilen idari para cezalarının yapılandırma kapsamına girmediğini söyledi.
Malatya Gazeteciler Cemiyeti ve Televizyoncular Cemiyeti’ni (MGTC) ziyaret eden Vergi Dairesi Başkanı Fatih Güleç, 7326 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hakkında bilgilendirme yaptı.
MGTC Başkan Yardımcısı Mikail Pelit, verginin vatandaşlık görevini olduğunu söyledi. Pelit, Vergi Dairesi Başkanı Fatih Güleç’i konuk etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
Pandemiden kaynaklı olarak bir takım sıkıntılar var biliyoruz. Ancak bir diğer bildiğimiz şey ise vergi toplamayan toplumlar hiçbir şey yapamazlar. Vatandaşla vergi dairesi arasında bir köprünün olması lazım. Fatih Bey’in çalışmalarının önümüzdeki dönemde sonuç vermesini bekliyoruz. Hükümet tarafından yeni yapılandırma yapıldı. Vergilerin ödenmesinde bu yapılandırma vesile olacaktır
dedi.
Vergi Dairesi Başkanı Fatih Güleç 7326 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hakkında bilgilendirme yaptı. Güleç, söz konusu kanunun vergi borçlarının yapılandırılmasını içerdiğini ve vatandaşa büyük kolaylıklar sunduğunu söyledi.
9 Haziran 2021 itibariyle yürürlüğe giren kanunun 31 Aralık 2021 tarihine kadar yürüklükte olacağını söyleyen Güleç, vatandaşları borçlarının yapılandırması noktasında uyardı. Güleç,
Kesinleşmiş alacakların borçlarda faiz indirimi söz konusu. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu kanunlarda azami derecede faydalanmalarında yarar var. Cemiyetimiz aracılığıyla vatandaşlarımızı bunu birinci ağızdan duyurma istiyoruz. Borcu kesinleşmiş olan mükelleflerimizin 31 Ağustos’a kadar yapılandırmalarını tamamlamaları gerekir.
04 Ağu 2021 - 16:36 Malatya- Gündem
Muhabir Beyza Nur Gül
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.