Yapılandırma, koronavirüs cezasını kapsamıyor

Malatya Gazeteciler Cemiyeti ve Televizyoncular Cemiyeti’ni (MGTC) ziyaret eden Vergi Dairesi Başkanı Fatih Güleç, 7326 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hakkında bilgilendirme yaptı.

MGTC Başkan Yardımcısı Mikail Pelit, verginin vatandaşlık görevini olduğunu söyledi. Pelit, Vergi Dairesi Başkanı Fatih Güleç’i konuk etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,

Pandemiden kaynaklı olarak bir takım sıkıntılar var biliyoruz. Ancak bir diğer bildiğimiz şey ise vergi toplamayan toplumlar hiçbir şey yapamazlar. Vatandaşla vergi dairesi arasında bir köprünün olması lazım. Fatih Bey’in çalışmalarının önümüzdeki dönemde sonuç vermesini bekliyoruz. Hükümet tarafından yeni yapılandırma yapıldı. Vergilerin ödenmesinde bu yapılandırma vesile olacaktır

dedi.

Vergi Dairesi Başkanı Fatih Güleç 7326 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hakkında bilgilendirme yaptı. Güleç, söz konusu kanunun vergi borçlarının yapılandırılmasını içerdiğini ve vatandaşa büyük kolaylıklar sunduğunu söyledi.

9 Haziran 2021 itibariyle yürürlüğe giren kanunun 31 Aralık 2021 tarihine kadar yürüklükte olacağını söyleyen Güleç, vatandaşları borçlarının yapılandırması noktasında uyardı. Güleç,

Kesinleşmiş alacakların borçlarda faiz indirimi söz konusu. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu kanunlarda azami derecede faydalanmalarında yarar var. Cemiyetimiz aracılığıyla vatandaşlarımızı bunu birinci ağızdan duyurma istiyoruz. Borcu kesinleşmiş olan mükelleflerimizin 31 Ağustos’a kadar yapılandırmalarını tamamlamaları gerekir.