Sıvatsız yayla kalmayacak

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yaylardaki üreticilere 250 sıvat dağıtacaklarını belirterek, sıvatsız yayla bırakmamak için projelerini devam edeceğini söyledi. Akın, sıvat dağıtımı ile ilgili bilgiler vererek, “Toplamda 250 sıvat dağıtacağız. Ancak bugün Doğanşehir ilçemizde 30 civarında dağıtım yapılacak. Sıvatsız yayla bırakmamak için projelerimiz devam edecek. Beton sıvatları geçen yıl dağıtmıştık. Bu yıl dağıttığımız ise çelik sıvat. Geçen yıl 2 bine yakın beton sıvat dağıtık, dağıtmaya da devam ediyoruz” dedi.

Çoban desteği ve sürü büyütme projesini anlatan Akın,

2020 desteklemesi olarak 2021 yılında Malatya’mıza verilen gerek anaç koyun keçi desteği, gerek sürü büyütme desteği, gerek çoban desteği, yine ıslahla ilgili soy kütüğü ile ilgili destekler yapılmıştı. Geçen hafta biliyorsunuz çoban desteği ve sürü büyütme destekleri yapıldı. Yetiştiricilerinin, üreticilerimizin en zor zamanlarında yapılan bu destek memnunlukla karşılandı. Tabii havaların kurak gitmesi nedeniyle yaylalarımız da şu anda ot kalmadığı için yetiştiricilerimiz sıkıntı yaşamaya başladı. Artık yaylalarını bırakmaya başladılar. Yetiştiricilerimiz en sıkıntılı zamanlarında da bu desteğin yatırılması bir nebze de olsa yetiştiricilerimiz için çok güzel oldu. Bu sene içerisinde yatıran toptan destek 10 milyon TL civarında oldu. Burada yetiştiricilerimizden desteğini esirgemeyen Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımıza tüm emeği Genel Başkanımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz

dedi.

Kırsaldaki göçün önüne geçebilmenin en önemli yolunun üretimi artırmak olduğunu söyleyen Akın,

Tabii biliyorsunuz kırsalda göçün önüne geçmenin en önemli sebeplerinden bir tanesi bu insanlara her anlamda ve her alanda destek verilmesi, verilen desteklerin kalem olarak da, miktar olarak da artırılarak sahaya yayılması onların temel ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Gerek insan temel ihtiyacı gerekse hayvan temel ihtiyacı olan makine ekipmanın yanında yaylalardaki tuvalet, su yol, gölgeliktir. Bunların temin edilmesine ve ihtiyaçların giderilmesine çalışıyoruz. Bu amaçla yaylalarımızda sulak olarak kullanılmak üzere bin 500 civarında sıvat dağıtımı yaptık. Yine Tarım Orman Bakanlığımızın desteği ile projelendirdiğimiz koyun kırkma makinesi jeneratör gibi ürünleri geçen hafta da biliyorsunuz bir miktarını dağıttık ve bu projelerimiz devam ediyor. Bugün de Doğanşehir’de ilk defa çelik sıvatların dağıtımını Tarım il Müdürlüğümüz ve İlçe Müdürlüklerimiz Gıda dağıtmaya başlayacağız. Bütün ilçelerimizde dağıtımına devam edilecek

diye konuştu.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün ilk kez böyle bir projeye destek verdiğini belirten Başkan Akın,

Bizlere desteğini esirgemeyen Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir’e ve ekibine Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine ve ekiplerine gerekse de tüm emeği geçen insanlara bizlere desteklerinden dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Çünkü daha önceden böyle bir destek yoktu. Tabii zor bir süreçten geçiyoruz, zor bir zamandan geçiyoruz. Devlet olarak millet olarak birbirimize kenetlenmeliyiz lazım birbirimize sahip çıkmamız lazım işte görüyoruz hep her yeri de ayrı bir yerde bir yangın var içimiz yanıyor. Ciğerlerimiz yanıyor, bu yangınları yakanların kesinlikle darağacında sallandırılması lazım. Kanunların buna göre ayarlanması lazım. Kanunun yönetmeliğin artık tebliğin ne çıkarılacaksa bir an önce çıkarılması lazım bizlerin de provokasyon yapmak yerine bu insanları kışkırtmak yerine bizimde devletimizin milletimizin Ülkemizin ve Oradaki insanların gerek maddi olarak gerek manevi olarak yanında olmamız gerekiyor. Ben tekrar Türkiye’me geçmiş olsun diyorum hepimiz birbirimize kenetlenelim insan gibi kendi ciğerlerimize kendi ciğerlerimize ülkemize sahip çıkalım

söylemlerini kullandı.

İlk etapta 30 sıvat dağıtacaklarını açıklayan Akın, “Toplamda 250 sıvat dağıtacağız. Ancak bugün Doğanşehir ilçemizde 30 civarında dağıtım yapılacak. Sıvatsız yayla bırakmamak için projelerimiz devam edecek. Beton sıvatları geçen yıl dağıtmıştık. Bu yıl dağıttığımız ise çelik sıvat. Geçen yıl 2 bine yakın beton sıvat dağıtık dağıtmaya da devam ediyoruz. Bu yıl ilk defa dağıtılacak olan sıvatlar, karbonize sacdan yapılmış, taşımalı sistemle hem yaylada hem de sonbaharda evine gelirse gelirken ahırında suluk olarak ya da yemlik olarak köyünde mahallesinde kullanılabilir” ifadelerini kullandı.

“2 MİLYON CİVARINDA BİR DESTEK SAĞLANDI”

“Bitkisel üretim Genel Müdürlüğü tarafından İyi tarım projesi diye bir proje üretildi” diyen Başkan Akın sözlerine şöyle devam etti:

Yetiştiricilerimize yaklaşık 2 milyon civarında bir destek sağlandı. Bunların içerisinde çelik sıvat, beton sıvat yaylalarda sonunda su aramaları, çıkarılması bunları raporları hazırlandı, fizibilitesi yapıldı. Yaylalarda hayvanların ölmesin, insanlar mağdur olmasın diye olacak sondaj vurulduktan sonra güneş enerjisi panelleri ile oradaki ekipmanlar desteklenecek. Oradaki tuzlak sıvat, gölgelik yapımı ve her anlamda yem bitkilerinin geliştirilmesi ile ilgili de çalışmalarımız devam edecek. Bu toplam bütçe 2,5 milyon TL civarında. Daha önce öyle bir destek almamıştık. Bu anlamda bizler de destek veren Sayın Genel Müdürüme ekibine Tarım İl Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyoruz.

Son olarak yem fiyatlarındaki artışın üreticilere büyük zara verdiğini vurgulayan Akın,

Yem fiyatları da son zamanlarda ciddi bir şekilde arttı. Doğal üretip yem girdi maliyeti düşük olan bir hayvancılık sistemini desteklemek istiyoruz. Yem fiyatları ise fiyatları ise 80 liradan 100 liradan 140- 150 liraya çıkmış durumda. Devletimizin de bu işe bir el atması bu gidişata dur demesi gerekiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığı ile bu gidişata dur demesi lazım. Piyasaya regüle etmek için bazı ülkelerde dışarıdan yem getiriliyor regüle ediliyor. Piyasada fırsatçılara fırsat verilmemesi lazım. Esnaf kazanmasın demiyorum ama yüzde 100 fahiş rakamlarla para kazanıyorlar. Bu işleri yapan insanları da kolluk kuvvetlerinin önlem alması lazım. Serbest piyasa olabilir zaman bu kadar serbest piyasa olmaması lazım.