Ağbaba’dan iktidara kutlama mesajı!

Türkiye’deki enflasyonun artmasına sert eleştiriler yapan Ağbaba, “TÜİK verilerine göre bile 21 aydan beri enflasyonumuz çift haneli, çift haneli enflasyon 2003’ten beri en yüksek seriyi yakalamış, temmuz ayında son 26 ayın en yüksek enflasyonunu yakalamış durumdayız. Yüksek enflasyonda dünyada 13. sıraya yerleştik. Türkiye, dünya genelinde 172 ülkeden daha yüksek enflasyona sahip. İktidarı kutluyoruz, dünyada bizi şampiyon yaptığı için” dedi.

“MANASIZ SİYASET HESAPLARI, TEK BİR KADININ HAYATINDAN DAHA ÖNEMLİ DEĞİLDİR”

CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Fevziye Pehlivan, kadın cinayetlerine iktidar tarafından çözüm üretilmediğini ileri sürerek,

Tüm illerimizde olduğu gibi Malatya ilimizde de adım adım iktidar yürüyüşümüzü biz kadınlar örgütleyerek başaracağız. PM Üyemiz ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlıaka’nın tüm örgütümüze selamlarını ve saygılarını ileterek, birinci görevimizin örgütlenmek olduğunu ve örgütlenmekle beraber hedefimiz birbirimize sırt vereceğimiz sevgiyi çalışarak, örgütleyerek çoğalacağız. Şiddet gören, yalnızlaştırılan kadın ve çocuklara yaşam hak destek hattımızla ulaşıyoruz. Onlara ‘yalnız değilsiniz biz varız’ diyoruz. Kadın mücadelesine omuz veren derneklerle kenetlenerek mücadelemizi büyütüyoruz. ‘Kadınlar kazanacak, zorbalar gidecek’ diyoruz. İktidarları döneminde çocuk istismarları vakası, bir defadan bir şey çıkmaz diyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı gördük. Çocuklara güvenli bir toplum yaratmak yerine sorumluluğu ailelere yükleyip, çocuklarınıza çığlık atmayı öğretin diyen bir başka bakan tanıdık. Aile Bakanlığını kendi ailesinin bakanlığı sanıp, kardeşlerine parlak iş imkânları yaratan bakana tanıklık ettik. Her kadın cinayeti, bizim kadına yönelik şiddetteki kadın cinayetleri değildir diyecek kadar şuursuz Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız bile oldu. Son 19 yılda en az 7 bin 500 kardeşimizi erkek cinayetine kurban verdik. Oysaki iktidarın manasız siyaset hesapları, tek bir kadının hayatından daha önemli değildir. Antalya’da Azra Gülendam Haytaoğlu, vahşice katledildi. Malatya’da telefonunu geç açtığı için maalesef bugün hayatta olmayan Selma Hanım. Yine Kahramanmaraş’ta Emine Günova vahşice öldürüldü. İktidarın politikaları erkeklere cesaret verirken, katledilen her kadın da biz kadınların haklı isyanı oluyor. Bunun için var gücümüzle tüm kadınlarımızla beraber, örgütlenerek, mücadelemizi vereceğiz ve mevcut iktidarı, Cumhuriyet Halk Partili kadınlar yollayacak

söylemlerinde bulundu.

TÜİK verilerine göre Türkiye’nin en yüksek enflasyon rakamına ulaştığını ifade eden Veli Ağbaba,

Türkiye’de bugün enflasyon açıklandı. Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde piyasadaki fiyatlar gerçek enflasyonu doğru biçimde yansıtmıyor demişti. Bugün açıklanan 18, 95’lik enflasyon halkın gerçekliğiyle uyuşmuyor. Tekrar söyleyelim TÜİK enflasyon konusunda mucizeler yaratıyor. Rakamlarla oynayarak, enflasyonu düşürmeye çalışıyor. Üretici fiyat oranı endeksinde artış oranı yüzde 44,92 üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark yüzde 25,97 bu fark her geçen ay artmaya devam ediyor. TÜİK verilerine göre bile 21 aydan beri enflasyonumuz çift haneli, çift haneli enflasyon 2003’ten beri en yüksek seriyi yakalamış durumda, temmuz ayında son 26 ayın en yüksek enflasyonunu yakalamış durumdayız. Yüksek enflasyonda dünyada 13. sıraya yerleştik. Türkiye dünya genelinde 172 ülkeden daha yüksek enflasyona sahip. İktidarı kutluyoruz dünyada bizi şampiyon yaptığı için. Yine Türkiye yüzde 19 ile en yüksek faiz uygulayan 7. ülke dünyada

dedi.

Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özveren’in yangınla alakalı yaptığı açıklamaya sert eleştirilerde bulunan Ağbaba,

Hepimizin yüreği yanıyor, hepimizin televizyon başında izlerken gözlerinden yaş geliyor. Ama ülkeyi yönetenlerden utanma denen duygu kalmamış, en son AKP’li Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özveren, ‘TOKİ tarafından 20 yıl ev yapılacak, evleri kullanılmaz hale gelen vatandaşlarımız çok eski evleri olanlar keşke bizim de evimiz yansaydı, diyecek’ bu arsızlığın, vicdansızlığın vücut bulmuş halidir. İnsanların evi, hayvanları yanmış, yıllarca oturdukları evler yanmış başkanın bakışı evleri yanmayanlar pişman olacak, bu kadar arsızlık ve vicdansızlık olamaz

ifadelerine yer verdi.