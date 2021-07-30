“Yatan Hastaların Yüzde 95‘i Aşısını Yaptırmamış”

Günlük vaka sayıları son bir haftada Malatya’da da tırmanışa geçti. Vakaların artmasına paralel olarak yoğun bakımlardaki hasta sayıları da artmaya başladı. Koronavirüsten dolayı yatan hastaların aşılarını olmadığına veya aşı takvimini tam anlamıyla tamamlamadığına değinen Prof. Dr. Recep Bentli, “Aktif vakaların yüzde 87’si maalesef aşısız kişilerden oluşuyor. Yani aşı sürecini tamamlamamış kişilerden oluşuyor. Yine yatan hastaların da yüzde 95’i de aşısını yaptırmamış veya aşı takvimini tamamlamamış kişilerden oluşuyor” bilgisini verdi.

Normalleşme sürecinin ardından vaka sayıları Malatya’da da artış göstermeye başladı. Bu durumunun aşıya karşı tereddütleri olan vatandaşların 3.doz aşısını olamamasından kaynaklandığını belirten Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, “Türkiye’de dünyadan önce 3. doz aşılama da başladı. Şu an ilimizde 50 yaş üstü 80 bin kişi maalesef 3. doz aşılarını henüz yaptırmamış, şu anda da son dalga dediğimiz delta varyantının başlangıcındayız. Bu da bize 3.doz aşının vurulması gerektiğini gösteriyor. Bir önceki İngiltere varyantındaki o dalgada 65 yaş üstü hatta 50 yaş üstünün büyük bir kesimi aşılı olduğu için o yaş grubunda çok aktif vaka görmedik. Ama şu anda 3.doz aşıyı yaptırmanın ne kadar gerekli olduğunu şu anki dalga da görüyoruz” dedi.

“YÜZDE 60’LARA ULAŞTIK”

Malatya’daki aşılama oranını açıklayan Bentli, aşıya teşvik amacıyla bir kampanya yürüttüklerini ifade ederek,

Aşılanma oranlarını Sayın Bakanımız günlük olarak açıklıyor. Dün akşam itibariyle yüzde 60’lara ulaştık. Tek doz aşı yaptıranların hedef nüfusa oranla baktığımızda nu oran Doğu Anadolu’da Hakkari’nin dışındaki illerde yüksek bir rakam daha doğrusu doğu illerine göre yüksek orandayız ama batı, illerine göre düşüğüz. Bu sıkıntımı, çok ciddi bir sıkıntı maalesef bizim aşı tereddüttü olan bir kesimimiz var. Bunlar aşının belli bir veya ciddi yan etkisinin olduğunu düşünen bir kesim var. Biz bunları ikna etme konusunda normal bir süreç yaşıyoruz belki ama şu anda valimizle, STK’larla ve diğer kamu kuruluşlarıyla beraber bir kampanya yürütüyoruz. Özellikle aşıların çok ciddi bir yan etkisinin olmadığını belki bir kısım vatandaşlarımızda hafif kırgınlık, kas ağrısı gibi bir iki gün süren veya çok basit bir parasetamol içeren ağrı kesicilerle ateş düşürücüyle geçen semptomlar dışında gerçekten ciddi bir yan etkisi olmadığını biliyoruz

ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde 4 milyar doz aşının yapıldığına değinen Bentli, sözlerine şöyle devam etti:

Dünyada yaklaşık 4 milyar doz aşı yapıldı. Ülkenizde de 70 milyon doz aşı yapıldı. 70 milyon kişi değil 70 milyon doz aşı yapıldı. İlimizde de yaklaşık 635 bin doz aşı yapıldı. Biz çok ciddi bir yan etki görmedik. Evet, acile başvuran, korkan ya da eklem ağrısı veya ateş için başvuran hastalarımız oldu ama gerçekten ciddi bir yan etki göremedik. Ama aşının koruyuculuğunu bu yeni dalgayla beraber yeniden görmeye başlıyoruz.

“3. DOZ AŞI UYGULAMASINA DEVAM EDİYORUZ”

Hastanelerde yatan hastaların büyük bir kısmının aşı olamadığını vurgulayan Bentli, vatandaşları 3. doz aşılarını olmaları noktasında uyardı. Bentli,

Sayın bakanımızın da açıkladığı gibi aktif vakaların yüzde 87’si maalesef aşısız kişilerden oluşuyor. Yani aşı sürecini tamamlamamış kişilerden oluşuyor. Yine yatan hastaların da yüzde95 ‘i de aşısını yaptırmamış veya aşı takvimini tamamlamamış kişilerden oluşuyor. Türkiye’de dünyadan önce 3. doz aşılama da başladı. Şu an ilimizde 50 yaş üstü 80 bin kişi maalesef 3. doz aşılarını henüz yaptırmamış, şu anda da son dalga dediğimiz delta varyantının başlangıcındayız. Bu da bize 3. Doz aşının vurulması gerektiğini gösteriyor. Bir önceki İngiltere varyantındaki o dalgada 65 yaş üstü hatta 50 yaş üstünün büyük bir kesimi aşılı olduğu için o yaş grubunda çok aktif vaka görmedik. Ama şu anda 3. doz aşıyı yaptırmanın ne kadar gerekli olduğunu şu anki dalga da görüyoruz. Çünkü ilimizde 65 yaş üstü 3. doz aşısını yaptırmayan 80 bin kişi var. Türkiye’de de bu rakam 9 milyon civarında. 65 yaş üstüne aşılama ocak ayında başlandığı için antikor seviyelerinde bir düşüş söz konusu olduğunu fakat 3. doz aşıyla tekrar antikor seviyesinin gerekli düze ye geleceği bilimsel makalelerde de yayınlandı. O nedenle ülke olarak 3. doz aşı uygulamasına devam ediyoruz

diye konuştu.

“Aşı tereddüttü olan vatandaşlara şunu söylemek isterim, böyle bir tereddüt gerçekten gereksiz olduğunu vurgulamak istiyorum” kelimelerine yer veren İl Müdürü Bentli, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Ülkemizde yüzde 63-65’e çıkan aşılanma oranı ilimizde hala yüzde 60’larda bu konuda vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesini, ilimizde aşılanma oranının artmasıyla delta varyantını daha yatışların az olduğu, yoğun bakım girişlerinin az olduğu, inşallah vefatların hiç olmamasını istiyoruz. Ama aşılamayla beraber daha az olduğunu hep beraber göreceğiz. O nedenle aşı konusunda kimsenin tereddüttü olamamasını rica ediyoruz.

Malatya’da vaka sayılarının hemen hemen 2 katına çıktığını açıklayan Bentli,

İlimizde geçen hafta itibariyle vakalar tekrar artışa geçti. Bu hafta ortalamaya baktığımızda 100 bin nüfusta 90 vaka olacak gibi yani neredeyse vaka 2 katlanmış durumda artarak devam ediyor. Türkiye’de de bu durum böyle 22 binleri aştı vaka sayıları, umudumuz aşılanmanın hızlanması. Aşılanmamış insanların sayılarının azalmasıyla vaka sayıları artsa bile yoğun bakım ve vefat oranlarının çok çok düşük seyretmesini bekliyoruz ve umuyoruz

dedi.

“KALP İLTİHABI ÇOK ÇOK NADİR GÖRÜLMÜŞ”

BioNTech aşısının kalp iltihaplanması yaptığı iddialarına açıklık getiren Bentli,

Genç hastalarda bağışıklık sistemi daha güçlü olduğu için kalp rahatsızlığı kalp iltihaplanması gibi semptomlar daha fazla gözüküyor. Ama kalp iltihabı çok çok nadir görülmüş ve bu bilimsel makalelerde de yayınlanmıştı. Fakat bu durumun geçici olduğunu tedavisinin de kolay olduğunu biliyoruz. Bir aşının yapacağı küçük, önemsiz semptomlar yüzünden biz, Kovid’e yakalandığımızda yaşayacağımız o büyük tabloyu gördüğümüzde eminim ki pişman olacağız. ‘Cahillik etmişiz’ diyeceğiz. O yüzden bütün vatandaşlarımızın kesinlikle bir tereddüttü olmasın. Çünkü dünyada 4 milyar doz aşı yapıldı. Bu aşıların yüzde 90’ı da BioNTech dediğimiz aşılara benzer aşılardı. Bilindiği gibi ülkemizde ilk zamanlar Sinovac aşısı yapıldı. Şu an hem Sinovac hem de BioNTech yapılıyor. Bu tür tereddüttü olanlar varsa Sinovac aşısı yaptırsınlar. Çünkü elimizde her iki aşıdan da yeteri miktarda var

diyerek aşının önemine değindi.