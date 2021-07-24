MÜSİAD’da geleneksel bayramlaşma programı
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesinde her bayram geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma kahvaltısı bu yıl da yapıldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl gerçekleştirilemeyen MÜSİAD'ın bayram buluşması, normalleşme adımları ile birlikte bu bayram ailelerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Turgut Özal Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki restoranda gerçekleşen buluşmada konuşan Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleştiremedikleri bayram buluşmalarının ülkenin normalleşme sürecine girmesi ile yeniden yapılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduklarını kaydeden Poyraz,
Kardeşlerimizle, ailelerimizle uzunca bir aradan sonra hasret gidereceğiz. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu vesile ile de pandeminin son noktaya geldiği ümidi ile tüm herkesin bayramını tebrik ediyorum
diye konuştu.
Bayram buluşmasında çocuklar için de özel eğlence programları düzenlenirken, yapılan yarışmalarda renkli görüntüler ortaya çıktı.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.