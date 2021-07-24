MÜSİAD’da geleneksel bayramlaşma programı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl gerçekleştirilemeyen MÜSİAD'ın bayram buluşması, normalleşme adımları ile birlikte bu bayram ailelerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Turgut Özal Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki restoranda gerçekleşen buluşmada konuşan Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleştiremedikleri bayram buluşmalarının ülkenin normalleşme sürecine girmesi ile yeniden yapılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduklarını kaydeden Poyraz,

Kardeşlerimizle, ailelerimizle uzunca bir aradan sonra hasret gidereceğiz. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu vesile ile de pandeminin son noktaya geldiği ümidi ile tüm herkesin bayramını tebrik ediyorum

diye konuştu.

Bayram buluşmasında çocuklar için de özel eğlence programları düzenlenirken, yapılan yarışmalarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

(İHA)