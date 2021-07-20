Canlı hayvan pazarında kurban yoğunluğu
Malatya’da, Kurban Bayramı dolayısıyla canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşandı.
Kurban Bayramı’nın birinci gününde üreticiler hayvanlarını satmak, vatandaşlar ise kurbanlık almak amacıyla canlı hayvan pazarına akın etti. Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında hayvan üreticileri, hayvanlarını satmak için, kurbanlık almak isteyen vatandaşlar ise fiyatı aşağıya çekmek için büyük uğraş sergiledi.
Vatandaşlar, üreticilerle kurbanlık alımı konusunda hummalı bir pazarlığa tutuştu. Bazı üreticiler, hayvanlarını satmanın mutluluğunu yaşarken, bazı üreticiler de kurbanlıkların ellerinde kaldığını ileri sürerek, dert yandı.
Kurbanlıklarını alan vatandaşların kurbanlarını taşırken yaşadıkları zorluklar ise renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu.
Üreticiler, vatandaşların ekonomik durumlarından kaynaklı olarak satışların düşük olduğunu ifade ettiler.
Canlı hayvan pazarında küçükbaş kurbanlıklar bin 400 ile bin 800 TL arasındaki fiyatlarla satılıyor.
20 Tem 2021 - 12:23 Malatya- Gündem
Muhabir Belgizar Abiri Şimşek
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.