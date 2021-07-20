- 20 Tem 2021 - 12:23

Canlı hayvan pazarında kurban yoğunluğu

Malatya’da, Kurban Bayramı dolayısıyla canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşandı.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Kurban Bayramı’nın birinci gününde üreticiler hayvanlarını satmak, vatandaşlar ise kurbanlık almak amacıyla canlı hayvan pazarına akın etti. Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında hayvan üreticileri, hayvanlarını satmak için, kurbanlık almak isteyen vatandaşlar ise fiyatı aşağıya çekmek için büyük uğraş sergiledi.

Vatandaşlar, üreticilerle kurbanlık alımı konusunda hummalı bir pazarlığa tutuştu. Bazı üreticiler, hayvanlarını satmanın mutluluğunu yaşarken, bazı üreticiler de kurbanlıkların ellerinde kaldığını ileri sürerek, dert yandı.

Kurbanlıklarını alan vatandaşların kurbanlarını taşırken yaşadıkları zorluklar ise renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Üreticiler, vatandaşların ekonomik durumlarından kaynaklı olarak satışların düşük olduğunu ifade ettiler.

Canlı hayvan pazarında küçükbaş kurbanlıklar bin 400 ile bin 800 TL arasındaki fiyatlarla satılıyor.

# kurban bayramı, canlı hayvan pazarı, malatya, için, kurbanlık

20 Tem 2021 - 12:23 Malatya- Gündem

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Uzman çavuşun nikah şahidi komutanı oldu mask
Uzman çavuşun nikah şahidi komutanı oldu
Silahla yaraladı ardından intihara kalkıştı mask
Silahla yaraladı ardından intihara kalkıştı
24. Malatya Kültür Sanat ve Kayısı Festivali başladı mask
24. Malatya Kültür Sanat ve Kayısı Festivali başladı
“İnsan Kaçakçılığına Bir Yol Açtı” mask
“İnsan Kaçakçılığına Bir Yol Açtı”
Maşallah Malatya! mask
Maşallah Malatya!
Yargıtay bozdu, cinsel istismar davası yeniden görülmeye başladı mask
Yargıtay bozdu, cinsel istismar davası yeniden görülmeye başladı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL