- 19 Tem 2021 - 17:52

Uzman çavuşun nikah şahidi komutanı oldu

Siirt Komando Tugay Komutanlığında görevli Malatyalı Uzman Çavuş Alper Eryılmaz’ın nikah şahidi komutanı Astsubay Eray Eken oldu.

Siirt Komando Tugay Komutanlığında görevli 28 yaşındaki Uzman Çavuş Alper Eryılmaz, Battalgazi Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde kıyılan nikahla hayatını Hatice Kübra Yıldırım ile birleştirdi. Uzman Çavuş Eryılmaz’ın şahidiyse komutanı Astsubay Eray Eken oldu. Astsubay Eken, nikah törenine üniformasıyla katıldı.
Damat Alper Eryılmaz, görevde olduğu için nikah tarihinde sarkma olduğunu ifade ederek

1993 Malatya doğumluyum. Hava Kuvvetleri Komutanlığında Uzman Çavuşum. Askeri personelim. Yaklaşık 15-16 aydır sınır ötesi operasyondaydım. İzinlerimiz kapalı olduğu için daha önce düşündüğümüz düğünümüzü yapamamıştık. Kısmet bugüne oldu Kurban Bayramı öncesi

dedi.

“Tabi ki vatani görev öncelikli”


Hatice Kübra Yıldırım, damat Eryılmaz’ın görevde olmasından dolayı nikah tarihinde sarkma yaşandığını belirterek 
İnönü üniversitesi Beden Eğitimi bölümü mezunuyum. Nişanlımın işi gereği bugüne kaldı. Tabi ki vatani görev öncelikli. Yine de çok şükür. Geç olsun güç olmasın diyelim

diye konuştu.

(İHA)

# Malatyalı Uzman Çavuş, Nikah Şahidi, malatya, Alper Eryılmaz

19 Tem 2021 - 17:52 Malatya- Gündem

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