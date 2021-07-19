- 19 Tem 2021 - 16:03

Silahla yaraladı ardından intihara kalkıştı

Malatya'da bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra intihara kalkışan şahıs polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

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Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.B. ile M.S. sabah saatlerinde akrabaları olduğu ileri sürülen çocukların kavgasının ardından Şehbal Sokak'ta karşılaştı. Karşılaşma sonrası ikili arasındaki tartışma kavgaya dönüşürken, M.S. tabancayla S.B.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu sol bacağına 2 kurşun isabet S.B. yaralanırken, S.B.'nin kardeşleri tarafından sıkıştırılan M.S. kafasına dayağı silahla intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler M.S.'yi ikna etmeye çalıştı.
Özel Hareket Polislerinin de destek verdiği olayda, ekiplerin ikna çalışmaları sonrasında teslim olan M.S. suç aletiyle birlikte gözaltına alınırken, yaralı şahıs ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinde yapılan incelemede 17 boş kovan bulunurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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19 Tem 2021 - 16:03 Malatya/ Battalgazi- Asayiş

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