Malatya’da 15 Temmuz şehitleri mezarı başında anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Şehir Mezarlığı’nda anma etkinliği düzenlendi. Programa, Vali Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve şehit ailelerinin yakınları katıldı. Darbe girişimi esnasında Ankara Kızılay'da FETÖ'cü hainlerin kullandığı helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşen Fuat Bozkurt'un Yeşiltepe Şehir Mezarlığındaki kabri başında İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından karanfil bırakıldı. Yapılan törenin ardında gazetecilere açıklamada bulunan Vali Aydın Baruş,

15 Temmuz gecesi bizi içerden vurmak isteyen hainler ve onların iş birlikçileri milletimize topla, tankla, uçakla saldırdı. Maalesef bu kullandıkları toplar, tanklar, uçaklar milletimizin onlara düşmana karşı savunmamız için emanet ettiği, bölücü terör örgütüyle mücadele için teslim ettiği silahlardır. Çok büyük bir ihanete uğradık. Ancak o akşam Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla ülkemizin dört bir tarafında meydanlarda sokaklarda, caddelerde ve tüm kamu kurumlarımızın etrafında toplanan vatandaşlarımızın eşsiz fedakarlığı vardı. Bugünde kabri başında dua ettiğimiz Fuat Bozkurt kardeşimiz Malatyalı kardeşimiz gibi kahramanların sayesinde bu menfur saldırıyı bir bir mağlubiyete uğrattı Türk Milleti. Bu 15 Temmuz saldırısının ve milletimizin elde ettiği demokrasi zaferinin 5. Yıl dönümünde şehitlerimizi ahrete intikal eden gazilerimizi büyük bir minnetle rahmetle anıyoruz. Allah cümlesine rahmet eylesin. Hayatta kalan yakınlarına sabır niyaz ediyoruz. Rabbim bizleri de onlar gibi şuurlu insan eylesin. Milletimiz bir saldırıyla karşı karşıya kaldığı takdirde bu vatanın evlatları aynı fedakarlığı göstereceklerdir. Hainler şunu bilmelidirler ki öyle bir teşebbüse kalkıştıkları takdirde tüm Türk milleti karşılarında olacaktır

diye konuştu.

(İHA)