“Kapsam dışı kalmak en büyük zulüm ”

Başkan Kiraz,

Pandemi döneminde Malatyalı çiftçilerimiz, köylülerimiz, hayvancılık yapan insanlar, büyük sıkıntılara girdiler bu dönemde. Bu sıkıntılı dönemlerde en azından borçların faizsiz bir şekilde ertelenerek vatandaşa nefes aldırılması gerekiyordu ama maalesef Malatya vatandaşı nefes alma döneminde kapsam dışı kaldı. Kapsam dışı kalmak Malatya’ya yapılacak en büyük zulümdür

dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve beraberindekiler, dün Malatya Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nı ziyaret etti. Pazarda kurbanlık alıcı ve satıcılarıyla bir araya gelen Başkan Kiraz, burada çiftçilerin ve üreticilerin sorunlarına değindi.

Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma, her bayram olduğu gibi bu bayram da Başkan Kiraz ve beraberindekilerin kendilerini ziyaret ettiğini ifade ederek, yetiştirici ve esnafların sıkıntılarını, sorunlarını dinlediğini söyledi.

YEM FİYATI 2 KATINA ÇIKTI

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise,

Tabi her yıl gördüğümüz tablo hemen hemen aynı, bu yıl da gördüğümüz tablo aynı. Çünkü bir tarafta maliyetlerin çok arttığını görüyoruz, bir tarafta da hayvanın yeterli maliyette olmadığını görüyoruz. Yem fiyatlarında geçen yıl 80 lirayken, bu yıl 150 lira civarında neredeyse iki katı olmuş durumda. Ama geçen yıl canlı hayvanın kilosu 25 lira civarındaydı, bu yıl da hemen hemen 25 lira civarlarında. Yem fiyatları, girdi fiyatları, ilaç fiyatları artıyor ama hayvanın maalesef fiyatları aynı kalıyor, onun için üretici kazanamıyor. Bu sebepten insanlar hayvancılık yapamıyor. Geçmiş yıllarda dışarıdan getirilen hem et hem hayvan üreticimizi ciddi sıkıntıya sokmuştu. Ama şu anda da bu maliyetler çiftçinin, üreticinin, köylünün üzerine binmeye devam ediyor

diye konuştu.

“Malatya üvey evlat muamelesi görmeye devam ediyor” diyen Başkan Kiraz,

Bu son dönemlerde özellikle zirai borçların ertelenmesinde Malatya kapsam dışı bırakıldı. Orada bir şart getirilmiş sadece kuraklık olan yerlerde zirai borçlar uzatılacak diye. Biliyoruz ki köylünün, çiftçinin Ziraat Bankasına borçları var. Bu borçların birçoğu demirbaş, traktör vesaire alanından kaynaklı. Vatandaş ihtiyacı olan malzemeyi Ziraat Bankası aracılığıyla alıp borçlanıyor. Fakat kazanamadığı için, hayvanı para etmediği için, belki bahçesinde kayısısı yandığı için, don vurduğu için borçlarını ödeyemiyor. Bu kapsama Malatya’nın alınmaması hayret verici bir durum, çünkü böyle bir madde getirerek bazı illeri cezalandırmak doğru bir anlayış değil. Malatya bir deprem geçirdi. Akabinde iki yıla yakın bir süredir pandemiyle savaşıyoruz. Pandemi döneminde Malatyalı çiftçilerimiz, köylülerimiz, hayvancılık yapan insanlar, büyük sıkıntılara girdiler bu dönemlerde. Bu sıkıntılı dönemlerde en azından borçların faizsiz bir şekilde ertelenerek vatandaşa nefes aldırılması gerekiyordu ama maalesef Malatya vatandaşı nefes alma döneminde kapsam dışı kaldı

şeklinde konuştu.

Çiftçinin borcunun anaparayı geçtiğini söyleyen Kiraz,

Malatya tarım ve hayvancılık kenti. Geçmişte özellikle küçükbaş hayvancılıkta önemli yeri olan bir ilken, şu anda maalesef hayvancılık yapamaz durumda. Malatya’nın çiftçisinin ve köylüsünün feryadı var, biz biran önce bir değerlendirme yapılması için çağrıda bulunuyoruz. Malatya’nın kapsam dışı bırakılmış olması kesinlikle kabul edilebilir bir durum değil. Bunun için acilen bir değerlendirme yapılmalı. Yıllardır ertelenen borçların faizi anaparayı geçti. Yapılması gereken faizsiz bir şekilde, nefes aldırmak için çiftçilerin borçlarının ertelenmesidir. Maalesef kayısılarımız dökülüyor bunu doğal bir dökülme olarak görüyorlar, fizyolojik dökülme diyorlar. TARSİM’de kapsam dışı kalıyor. Kapsam dışı kalmak Malatya’ya yapılacak en büyük zulümdür

ifadelerini kullandı.