- 13 Tem 2021 - 12:33

 “Belediye Başkanımızı ve Ekiplerini Kutlarım”

Tarihi Yeşilyurt Konaklarında incelemelerde bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, “ Yeşilyurt’u çok değişmiş ve güzelleşmiş gördüm. Tarihi Yeşilyurt Konaklarını çok beğendim, Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve ekiplerini tebrik ederim.” diye konuştu.

Ankara Valisi Vasip Şahin ile Malatya Valisi Aydın Baruş’u Tarihi Yeşilyurt Konaklarında misafir eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bölgenin kültürü, medeniyeti ve yöresel lezzetlerinin tanıtımı için kurulan konaklar ve müzelerin yanı sıra bölgede devam eden kültürel yatırımlar hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Mahmut Çalık&Ahmet Çalık Tekstil Müzesi, Gastronomi Konağı, Yeşilyurt Mutfağı, Yeşilyurt Pastanesi, Kahve Konağı, Butik Otel ve Kent Belleğini gezerek Yeşilyurt’un tarihsel ve kültürel zenginliklerini yansıtan mekanları inceleyen Ankara Valisi Vasip Şahin, Yeşilyurt Belediyesinin kültürel yatırımlara örneklik teşkil edecek güzel hizmetlerde bulunduğunu söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini sunan Ankara Valisi Vasip Şahin, 
Malatya Valiliği görevimiz sırasında Yeşilyurt yine güzeldi ancak bugün gördüğüm Yeşilyurt çok daha güzelleşip, mamur hale gelmiş. Bu değişimden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Burada hem sokak sağlıklaştırması anlamında hem de buradaki değerlerin gün yüzüne çıkartılıp gelen ziyaretçilere tanıtılması bağlamında çok başarılı çalışmaların yapıldığına şahit olduk. Belediye Başkanımızı ve ekiplerini canı gönülden tebrik ediyorum. Milletimiz adına bir kazanç olmuş. Başka illere ve ilçelere örneklik teşkil etmesini diliyorum.

diye konuştu. 

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da, Ankara Valisi Vasip Şahin ile Malatya Valisi Aydın Baruş’u Tarihi Yeşilyurt Konaklarında misafir etmekten onur duyduklarını ifade edip, ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

 Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ziyaretin sonunda Kahve Konağında gerçekleşen sohbetin ardından Ankara Valisi Vasip Şahin’e kayısı ve kiraz paketinin yanı sıra tablo hediye etti.

(Bülten)

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13 Tem 2021 - 12:33 Malatya/ Yeşilyurt- Gündem

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