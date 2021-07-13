2.Etap TOKİ Yavuz Selim Mahallesi’ndeki oyun parkı, beton zeminiyle büyük tehlike yaratıyor. Parkta oyun oynarken beton zemine düşen 5 yaşındaki Yusuf Efe Akbulut ağır şekilde yaralandı. Tadilat aşamasındaki beton zeminle yarım bırakılan parkta kaydıraktan düşen Efe’nin kolu kırıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Efe, tabiri caizse ‘ölümün eşiğinden’ döndü. Zira doktorlara göre eğer başı yere gelseydi, Efe şimdi hayatta olmayabilirdi. Üst üste 2 ameliyat geçiren Efe’nin hastanedeki, tedavisi devam ediyor. Küçük Efe’nin babası Ahmet Akbulut ise oğlunun yaşadığı acı ve korkuyu başka çocuklarda yaşamasın diye ihmali olan sorumluların peşinde ama herkes gibi o da aynı soruyu soruyor; “Bu ihmalin sorumlusu kim?”

Geçen hafta TOKİ 2.Etap Yavuz Selim Mahallesi Kayısı Çiçeği Sokakta yer alan beton zeminli oyun parkı,küçük Yusuf Efe’yi hastanelik etti. Efe, kaydıraktan kayarken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Tabiri caizse ölümün eşiğinden dönen Efe, şimdi İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Araştırma Hastanesi’nde geçirdiği 2 ağır ameliyat sonrası hala tedavi görüyor.

Küçük Efe’nin babası Ahmet Akbulut ise yaşanan kazada ihmal zinciri olduğunu söylüyor. Baba Akbulut,

5 yaşındaki oğlum parkta oyun oynarken düşmüş ve kolu kırılmış. Bana haber verildiğinde oğlumu yerde kanlar içinde buldum. Beton zemin olduğu için düşmenin etkisiyle kolu kırılmış. Allah etmesin kafa üstü düşseydi belki şimdi oğlum yaşamıyordu. Ben bu acı ve korkuyu yaşadım, başka aileler yaşamasın. Günlerdir bir dakika uyumadan hastanede oğlumun başında bekliyorum. Toplam 5,5 saat iki ayrı ameliyat oldu. Şimdi durumu iyi olan çocuğumu uzun bir fizik tedavi süreci bekliyor. Burada hem belediyenin hem de yönetimin ihmali söz konusu.

dedi.

“BURASI ÇOCUKLAR İÇİN ŞU AN ÖLÜM YUVASI”

Battalgazi Belediyesi tarafından tadilata alındığı belirtilen park kauçukla kaplanmayı bekliyor. Yaklaşık olarak bir ay kadar beton zeminle bekleyen parkta çocuklar hala oyun oynamaya devam ediyor. Bu ciddi kazanın ardından dahi kauçuk kaplamasının yapılmadığını söyleyen Akbulut,

Ne Battalgazi Belediyesi ne de TOKİ Emlak Konut Yönetimi buranın kaplaması için bir şey yapmadı.Yönetim, parkın tadilata alındığını ve çocukların bu alana alınmaması gerektiğini belirten mesaj attı ama bu çözüm değil. Zeminin bir an önce kauçukla kaplanması lazım. Normalde bu parkın tamamen kapatılması gerekiyor. Bir çocuk düştüğümde kolu da, bacağı da, kafası da kırılır. Allah muhafaza her şey olabilir. Burası çocuklar için şu an ölüm yuvası. Ben avukatımla görüşüp adli süreci başlatacağım. Peşini bırakmayacağım

ifadelerine yer verdi.

Öte yandan konu hakkında bilgi aldığımız TOKİ Emlak Konut Yönetim ise söz konusu parkın daha önce kum zeminle kaplı olduğunu ve bakıma alınarak kauçuk kaplama için zeminin betona çevrildiğini belirtti. Parkın zemin yapısının beton olduğunu ve parka çocukların götürülmemesi gerektiğini belirten mesaj attıklarını söyleyen yönetim yetkilisi; bu bilgilendirmenin yanı sıra parkın etrafını şeritlerle kapladıklarını ve bilgilendirici levha koyduklarını söyledi.