“O, işin altına elimi değil, gövdemi dahi koyarım”

Malatya’daki basın mensupları, Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen gezi programıyla Battalgazi Belediyesi’nin çalışmalarını yerinde incelediler. Basın mensupları, belediye tarafından yapılan bazı yatırım alanları ve yapımı devam eden diğer proje alanlarını gezdi.

Basın mensuplarının Battalgazi Belediyesi’nin Battalgazi bölgesine kazandırdığı yatırımları ve genel olarak gerçekleştirilen çalışmaları yerinde görmesi amacıyla gezi programı düzenlendi. Geziye, yerel gazete, yerel televizyon kanalı, internet sitesi temsilcileri ve ajans muhabirleri katıldılar. Düzenlenen gezide basın mensuplarına, Derme Sulama proje alanını, Battalgazi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünü, Hanımın Çiftliği Gençlik Merkezini, Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezini, Battalgazi Belediyesi Trafik Parkını ve son olarak da İspendere Şifalı Suları alanının da yapılan hizmetler tanıtıldı. Gezide, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de yapılan çalışmalar hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi.

Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen yatırım ve hizmetleri, düzenlenen gezi turu ile yakından tanıma fırsatı buldu. Basın mensupları üstü açık tur otobüsle gerçekleştirilen yatırım ve hizmet turu kapsamında, ilk olarak Derme Deresi Projesi’ni gezdi.

Derme Projesini gezen basın mensupları daha sonra kentsel dönüşüm kapsamında olan Şehit Fevzi Mahallesi’ni yerinde incelediler. Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan projenin çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Şehit Fevzi Mahallesi’ne yapılan kentsel dönüşüm ilk etap da bazı mahalle sakinleri tarafından istenmemişti. Uzun ikna çabaları çalışmaları sonucunda kentsel dönüşümü istemeyen ailelerde evlerinden çıkarak, kentsel dönüşüm çalışmalarına dahil edildi. Gezi esnasında proje ile ilgili bilgiler aktaran Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Sağlam, bölgede sadece bir evin kaldığını evin elektik ve suyunun kesildiğini ifade etti

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla riskli bölge ilan edilen ve kısa sürede kentsel dönüşüm çalışmalarının başlayacağı Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki 110 dönüm alanı gezen medya kuruluşlarının temsilcileri, Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerindeki 15 dekarlık sera park alanı, Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Çocuk Eğitim Trafik Parkı, Yeşilçam Sosyal Tesisleri ve İspendere Şifalı İçmelerini incelemelerin yanı sıra, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’den devam eden yatırımlar hakkında bilgiler aldılar. Battalgazi’de hayata geçen bütün yatırımlar ve sosyal projeler hakkında basın mensuplarına bir yandan bilgiler aktarıp diğer taraftan yöneltilen tüm sorulara cevap veren Başkan Güder, yapılan hizmet ve yatırımlarda, bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmaya ayrı bir önem verdiklerini söyledi. İnceleme ziyaretinin sonunda Battalgazi Belediyesine ait İspendere Şifalı İçmelerinde ağırladığı basın mensuplarının yatırımlar hakkında ki görüşlerini dikkatlice dinleyerek notlar alan Başkan Güder, hizmet ve yatırımlarda istişareye büyük önem verdiklerinin altını çizdi.

“HEPİMİZİN ORTAK BİR SEVDASI VAR”

Daha yaşanabilir bir Battalgazi’yi yeniden inşa ettiklerini ve hizmetlerle dolu dolu 2 yılı geride bıraktıklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,

Öncelikle yerel ve ulusal basın mensuplarını böyle bir programda ağırlamaktan dolayı mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Battalgazi Belediyesinin kapıları ve hizmet alanları tüm hemşehrilerimize sonuna kadar açıktık. Hizmetlerimizin birçok yerel yönetim tarafından örnek alınmasının temelinde, istişare kültürünü canlı tutmamız ve toplumun tüm kesimlerine kulak vermemiz vardır. Günün her saatinde hemşehrilerimizle birlikteyiz. Hepimizin ortak bir sevdası var. Ortak sevdamız bulunduğumuz yeri değiştirmek ve güzelleştirmektir. Kısacası hepimiz bu topluma hizmet ediyoruz. Amacımız bölgemizdeki insanların yaşam kalitesini, yaşam konforunu yükseltmek için elimizden gelen hizmeti en iyi şekilde onlara sunmaktır. Bölgeler arası gelişmişlik farkını kesinlikle ortadan kaldırmamız lazım. Hizmet ve yatırımlarımızda birinci önceliğimizdir budur. İlçemiz dışarıdan çok göç alan bir ilçe. Toplumun her kesiminden göçler alıyoruz. Bizim bu insanlara kucak açmamız lazım. Onların gönüllerine dokunmamız gerekiyor. İnsanların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. Bu felsefe siyasi hayatımıza mal olsa dahi, biz bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bir örnek vermek istiyorum. Şehir Fevzi Mahallesi dönüşümünü çalışmasını ilk söylediğim zaman, en yakın arkadaşım eski belediye başkanı Cemal Akın örneğini göstererek, çok riskli bir işe kalkıştığımı söyledi. Ben siyasi hayatıma bile mal olsa, insanların yararına ve faydasına dokunacak bir hizmet varsa, o işin altına sadece elimi değil, gövdemi dahi koyacağımı söyledim. Amacımız daha yaşanabilir bir Battalgazi’yi inşa etmek

ifadelerini kullandı.

Vatandaşların 2024’te farklı bir Battalgazi göreceğini vurgulayan Başkan Güder,

Kamu, kurum, meslek örgütleri, dernekler, mahalle muhtarları ve hemşerilerimizin taleplerine önem verip, yatırımlarımızı bu bakış açısıyla sürdürüyoruz. Basın mensuplarımızın da bu anlamda ortaya koyacakları analizleri ve tespitleri her zaman ciddiye aldık, çünkü yaptıkları görev itibariyle hayatın her anında olan gazetecilerimizin düşünceleri yolumuzu aydınlatıyor. Bölgemizde Milli Eğitim Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğü’ne okullar ve hastaneler yapmaları için yerler tahsis ettik. Bu sayede Battalgazi’mizde 8 okulun temelini atmış olduk. Televizyonlara çıkıp reklam yapmadık, bizzat vatandaşlarımıza dokunduk. Hizmeti vatandaşımızın ayağına götürdük, takdir topladık. Bu da bize yetti. Vatandaşlarımız 2024 yılında hakikaten farklı Battalgazi görecek. Battalgazi’mize en iyi ve en güzel hizmetleri sunmak bizim boynumuzun borcudur

dedi.

Yapmış oldukları çalışmalarının hepsinin vatandaşlara katkı sağlamak üzerine inşa ettiklerini ifade eden Başkan Güder,

Geçtiğimiz yerlerde görmüş olduğunuz gibi yapmış olduğumuz çalışmaların hepsi vatandaşımıza katkı sağlamak üzere, bu çalışmalarımızı bina etmiş olduk. Bilirsiniz ki şehirlerin doğu tarafları genelde batı ile kıyasladığınızda biraz daha gelişmede problem yaşarlar. Biz de özellikle bu problemi ortadan kaldırma adına yıllardır seçimlerden öncede hep bu konuyu işledik. Malatya’da bir elitler vardır, bir de garibanlar vardır. Öyle derler. Elitler çevre yolunun üzerinde otururlar. Garibanlar çevre yolunun altında otururlar. Hep hizmetler çevreyolunun üzerine gider. Biz geldiğimizde şunu dedik. Bölgeler arası gelişmişlik farkını, insanlar arası gelişmişlik farkını kesinlikle ortadan kaldırmamız lazım. Genelde Malatya’ya göç gelirse dışardan gelir. Problemi olmayan bir insan neden toprağını değiştirsin ki. Niye göç etsin ki. Göçlerin büyük çoğunluğunu Battalgazi olarak biz alıyoruz

ifadelerini kullandı.

“Amacımız Battalgazi’yi insanların yaşam için tercih ettiği bir yer haline getirmek”

Geldikleri ilk andan itibaren halk için siyaset yaptıklarını bölgede yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak adına hizmetlere devam edeceklerini belirten Başkan Güder,

Bizim için yaşlıları, çocukları sevindirmek toplumu sevindirmek gibidir. Esasen onlara sahip çıkmak gerek. Geldiğimiz ilk andan itibaren biz halk için siyaset yapacağız. Bir siyasi parti için siyaset yapmayacağız. Biz sadece ve sadece o bölgede yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için siyasi hayatımıza mal olsa dahi biz bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Amacımız Battalgazi’yi insanların yaşam için tercih ettiği bir yer haline getirmek. Şu an belediye öyle bir kurum ki milli eğitimin, sağlığın, ulaşımın, sosyal politikaların, problemi sizi buluyor. Biz Battalgazi’de yaklaşık 8 tane okulun temelini attık. Arsalarını biz belediye olarak tahsis ettik. Sağlık merkezleri için yine belediyemizden arsa tahsis etti. Yani adamın dişi ağrıyorsa buna koşacak olacak sensin. Evinde kanalizasyonu tıkanmışsa koşacak olan sensin. Onun derdiyle ilgilenecek sensin. Biz bu parola ile yola çıktık. Şunu söyledik aşırı her gün televizyona çıkıp reklam yapmaktansa gidip vatandaşa dokunacağız. Hizmeti vatandaşın ayağına götüreceğiz. Takdiri de biz vatandaştan alacağız. Bu anlayışla yolumuza koyulduk çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnanıyorum ki 2024’te şuan gördüğünüz gibi Battalgazi farklı bir Battalgazi olacak. Bu oluşan tüm güzelliklerden hepimiz istifade edeceğiz

şeklinde konuştu.