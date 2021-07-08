Çocuklar Korkmakta Haklı, Belediyeden ses yok!

Malatya genelinde sıkça gündeme gelen başıboş sokak köpeklerinin artışı ve saldırı olaylarının en sık yaşandığı İlçelerden Yeşilyurt’un Yakınca Mahallesinde sorun gittikçe büyüyor. Sokak köpeklerinin başıboş bir şekilde dolaşması hem mahalle sakinlerini hem de çocukları tedirgin ediyor. Belediyeye defalarca kez şikâyette bulunan başta mahalle muhtarı olmak üzere tüm mahalle sakinleri bu soruna çözüm bulamayan ve geri dönüş yapmayan Yeşilyurt Belediyesine sitemli.

Çocuklar Parka Gidemiyor!

Sabahın erken saatlerinden gece karanlığına kadar parkları terk etmeyen çok sayıda köpeklerin var oluşu mahalle sakini ebeveynlerin, çocuklarını parka göndermeme kararını doğuruyor. Köpek saldırılarına çocuklarının maruz kalmasını istemeyen anne-babalar parkları güvenli bulmadıklarını dile getiriyor. Mahalle sakini anne Özlem Dalgakıran,

Mahallemizde bulunan köpeklerden çok şikâyetçiyiz. Çocuklarımızı pandemiden dolayı zaten dışarı gönderirken tedirginlik yaşıyorduk. Şimdi köpek saldırılarına maruz kalacaklar ve kurtaramayacağız diye korkuyoruz. Mahalle muhtarımız durumu biliyor. Çoğu kez şikâyetçi olduk. Bu köpekler saldırganlar. Burada çoğu çocuğa saldırdılar. Çocuğumu evin önündeki parka göndermeye korkar oldum

dedi.

Defalarca Kez Şikâyette Bulundular

Belediyeye sitemli olduklarını ve şikâyet etmekten artık usandıklarını dile getiren Asuman Bertan,

Biz şikâyet etmekten usandık, belediyemizden bir çözüm bekliyoruz. Köpekler toplanıyor deniliyor ikinci günü artarak geliyorlar. Sadece çocuklar değil bizler de tedirginiz

dedi.

Gece Uyuyamıyorlar

Mahalle sakinleri gece köpek havlamalarının artışı ve sokak köpekleri arasında yaşanan kavgalar sebebiyle çıkan boğuşma seslerinden rahatsız oluyor. Çocuklar ise sokak köpeklerinin boğuşma seslerinden dolayı gece korkuyor.

Daha önce gazetemizde yer vermiştik

Daha önce gazetemize konuşan Mahalle muhtarı Mevlüt Tunç, şunları söylemişti:

Mahallemizde bir ay içerisinde 3 tane saldırı oldu. Tamam, yaralanma yok ama çocukların psikolojik travmaları var. Sadece çocuklar değil büyüklerde korkuyor, insanlar markete gidemiyor, sabah namazına gidemiyor, çocuklarımız okula gidemiyor.

Mahalle muhtarı ve sakinlerinin bu kadar şikayetine karşın Yeşilyurt Belediyesi’nin hâlen bir çözüm üretmediği ifade ediliyor.