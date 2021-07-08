100 dekar meşelik alan zarar gördü

Doğanşehir’de Eskiköy Mahallesi’nde çıkan orman yangınında 100 dekarlık meşelik alan tahrip oldu. Bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangına Malatya Orman İşletme Müdürlüğü ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangınla ilgili soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine, Orman İşletme Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi itfaiye ekipleri ile jandarma yönlendirildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederken, 6 saatlik bir çalışma sonrasında yangın, kontrol atına alınarak, söndürüldü.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Çıkan yangında can ve mal kaybı yaşanmazken, yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Eskiköy Mahallesi’nde çıkan yangınla ilgili Malatya Orman İşletme Müdürlüğü’nden alınan bilgilerde,

“Doğanşehir Eskiköy Mahallesi kırsalında saat öğlen 12.00 sıralarında başlayan orman yangını saat 18.00’de söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında yaklaşık 100 dekar meşelik alan ve açıklık alan zarar gördü. Yangına Malatya Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve yangın ilk müdahale araçları, itfaiye ekipleri, belediye ve özel şirketlere ait iş makinaları ile vatandaşlar kendilerine ait traktörlerle müdahale ettiler. Yangında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Yangının çıktığı yerin dağlık ve kevenlik bir alan olduğunu söyleyen İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Hanifi Acar, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi ekiplerinin Malatya Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerine su ve ekip takviyesi yaptığını söyledi. Acar, 1 araç 3 personelle birlikte orman itfaiye ekibine su ve personel desteğinde bulunduklarını belirtti.