“Hibe ve destekler bu işi yapanlara verilsin”

Hayvancılık destek ve hibelerinin hayvancılığı gerçek manada yapanlara verilmesini talep eden Başkan Keskin, “Devletimize buradan sesleniyorum, zenginlere verdiğiniz kadar verdiniz, böyle hayvancılık gelişmiyor” dedi.

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, dün Malatya Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı esnaflarıyla bir araya geldi. Esnafların sorunlarını yerinde dinleyen Başkan Keskin, önemli açıklamalarda bulundu.

Bugün Canlı Hayvan Pazarını ziyarete geldiklerini dile getiren Başkan Keskin, şimdiden esnafların bayramını kutladığını söyledi.

“ISMARLAMAYLA HAC KABUL OLMAZ”

Yem ve hayvancılık girdilerinin çok fazla olduğunu ifade eden Başkan Keskin,

Vatandaşların kurban kesmesini ısmarlamayın. Ismarlamayla hac kabul olmaz. Siz kurbanı gelip gözünüzle görmeseniz, çocuğunuzu pazara getirmezseniz, çocuğa o zevki ve geleneği öğretmezseniz kurbanın bir tadı olmaz. Buraya gelip esnaflarla pazarlık edeceksiniz. 10 lira, 15 lira aşağı söyleyeceksiniz, hayvana bakacaksınız, böyle kurban alacaksınız. Ama ben istiyorum ki, herkes kendi köylüsünü, çiftçisini kalkındırsın. Yoksa marketten taksitle kurban alırsanız, ne o kurbanın bir özelliği olur ne de Allah katında bilmiyoruz ama kabul de olmaz. Eğer siz köylüyü kalkındırmazsanız köylü ve yetiştirici de perişan olur. Girdiler çok fazla, yem pahalı, işçilik parası yüksek. Devletimize buradan sesleniyorum, zenginlere verdiğiniz kadar verdiniz, böyle hayvancılık gelişmiyor

diye konuştu.

“KÖYLÜLERİ TEK TEK GEZİN”

Hayvancılık desteğini bu işi yapanlara verilmesini isteyen Başkan Keskin,

Malatya’da yüzde 20 hayvancılıkla geçimini sağlayan insanlar var. Destekleri bunlara verin. Köylüleri tek tek gezin, bu işi kimler yapacaksa onlara destek verilmeli. Bazı insanlar hayvancılık yapıyor ama hayvanın ne olduğunu bilmiyor ve onlara hibe veriliyor. Hibeyi bu mesleği yapanlara vereceksiniz. Böylelikle köylü üretsin, köylü kazansın, şehirli yesin. Şimdi bir marketin kurban kesmesi doğru değil, caiz de değil. Artık Diyanet İşlerimiz bununla ilgili bir bilgi vermesi lazım. Ismarlama hac kabul olmadığı gibi, taksitle, faizle kurban da kabul olmaz. Eğer bu yıl da hayvanlar elde kalırsa, gelecek yıl kesime hayvan bulunmaz. Öte yandan kurban kesip, ihtiyaç sahibine dağıtılması gerekiyor. Sen ısmarlama kurban kesersen, ihtiyaç sahibine, komşuna ne vereceksin?

şeklinde konuştu.