“Hibe ve destekler bu işi yapanlara verilsin”
Canlı Hayvan Pazarı’nda besicileri, üreticileri, esnafları dinleyen MESOB Başkanı Şevket Keskin, hayvancılık girdi maliyetleri başta olmak üzere, yem fiyatlarının yüksek olmasına dikkat çekti.
Hayvancılık destek ve hibelerinin hayvancılığı gerçek manada yapanlara verilmesini talep eden Başkan Keskin, “Devletimize buradan sesleniyorum, zenginlere verdiğiniz kadar verdiniz, böyle hayvancılık gelişmiyor” dedi.
Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, dün Malatya Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı esnaflarıyla bir araya geldi. Esnafların sorunlarını yerinde dinleyen Başkan Keskin, önemli açıklamalarda bulundu.
Bugün Canlı Hayvan Pazarını ziyarete geldiklerini dile getiren Başkan Keskin, şimdiden esnafların bayramını kutladığını söyledi.
“ISMARLAMAYLA HAC KABUL OLMAZ”
Yem ve hayvancılık girdilerinin çok fazla olduğunu ifade eden Başkan Keskin,
Vatandaşların kurban kesmesini ısmarlamayın. Ismarlamayla hac kabul olmaz. Siz kurbanı gelip gözünüzle görmeseniz, çocuğunuzu pazara getirmezseniz, çocuğa o zevki ve geleneği öğretmezseniz kurbanın bir tadı olmaz. Buraya gelip esnaflarla pazarlık edeceksiniz. 10 lira, 15 lira aşağı söyleyeceksiniz, hayvana bakacaksınız, böyle kurban alacaksınız. Ama ben istiyorum ki, herkes kendi köylüsünü, çiftçisini kalkındırsın. Yoksa marketten taksitle kurban alırsanız, ne o kurbanın bir özelliği olur ne de Allah katında bilmiyoruz ama kabul de olmaz. Eğer siz köylüyü kalkındırmazsanız köylü ve yetiştirici de perişan olur. Girdiler çok fazla, yem pahalı, işçilik parası yüksek. Devletimize buradan sesleniyorum, zenginlere verdiğiniz kadar verdiniz, böyle hayvancılık gelişmiyor
diye konuştu.
“KÖYLÜLERİ TEK TEK GEZİN”
Hayvancılık desteğini bu işi yapanlara verilmesini isteyen Başkan Keskin,
Malatya’da yüzde 20 hayvancılıkla geçimini sağlayan insanlar var. Destekleri bunlara verin. Köylüleri tek tek gezin, bu işi kimler yapacaksa onlara destek verilmeli. Bazı insanlar hayvancılık yapıyor ama hayvanın ne olduğunu bilmiyor ve onlara hibe veriliyor. Hibeyi bu mesleği yapanlara vereceksiniz. Böylelikle köylü üretsin, köylü kazansın, şehirli yesin. Şimdi bir marketin kurban kesmesi doğru değil, caiz de değil. Artık Diyanet İşlerimiz bununla ilgili bir bilgi vermesi lazım. Ismarlama hac kabul olmadığı gibi, taksitle, faizle kurban da kabul olmaz. Eğer bu yıl da hayvanlar elde kalırsa, gelecek yıl kesime hayvan bulunmaz. Öte yandan kurban kesip, ihtiyaç sahibine dağıtılması gerekiyor. Sen ısmarlama kurban kesersen, ihtiyaç sahibine, komşuna ne vereceksin?
şeklinde konuştu.
08 Tem 2021 - 12:23 Malatya- Gündem
Muhabir Mutlu Sarıgül
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.