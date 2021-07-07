Tunç’tan gençlere üretim çağrısı

“Yeter ki ‘ben şunu yapmak istiyorum’ deyin”

Bugün çalışmanın, üretmenin ülkeye sağlayacak en büyük katkı olacağını dile getiren TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, vatandaşlara ve özellikle gençlere çağrıda bulundu. Devletin her türlü imkânının bulunduğuna dikkat çeken Tunç, “Yeter ki ‘kırsalda ben şunu yapmak istiyorum’ diyebilecek birileri olsun bu hayallerin gerçekleşmesinde devletin çok ciddi destekleri var” dedi.

TKDK olarak çeşitli yatırımlar yaptıklarını dile getiren Tunç, bu yatırımların en önemli kalemlerinden birisinin hayvancılık olduğunu söyledi.

“BİRÇOK BAŞARI ÖRNEKLERİ VAR”

Hayvancılığın keyifli ve yapılabilir bir sektör olduğunu belirten Tunç,

Hayvancılıkta yer yapımı, makine, ekipman alımı, yenilenebilir enerjisi her türlü şey mevcut. Ülkemiz için hayvancılık olmazsa olmazlardan biri ve buralar da hayvancılık için üst ara bölgelerden bir tanesi. Hayvancılık önemli bir konuma geçmesi gereken bir sektörümüz. O yüzden biz bu sektörle uğraşan, faydalanan vatandaşlarımızla istişare ettiğimiz zaman bazı tüyoları alabiliyoruz. Bazı yıllarda olumsuzluklar yaşayabiliyoruz, her sektör için bu olabiliyor ama hayvancılık hem keyifli hem de bereketli bir alanımız. Mesela meralarımızın birçoğu şu anda doluluk oranında istenilen durumda değil. Özellikle benim genç arkadaşlarımıza tavsiyem eğer bir iş kurmak istiyorlarsa bu sektörlerin hepsini değerlendirmelerini ve bu sektörleri de düşünmeleri lazım. Mesela veterinerlik teknikerliği okumuş arkadaşlarımızın kendi işletmelerinin olması için düşünmelerini ve bizlerle buluşmalarını istiyorum. Çünkü bu sektörde birçok başarı örnekleri, birçok güzel hikâyeler var. Tabi bunları her zaman dile getiremiyoruz. Bu alanda kendini geliştirmek isteyen vatandaşlarımızı, gençlerimizi her zaman TKDK’ya bekliyoruz. Burada olması gerekenleri birebir anlatırız

şeklinde konuştu.

“GÖREV GENÇLERE DÜŞÜYOR”

Çalışmadan bir şey olmayacağını ifade eden Tunç,

Yıllar öncesinde kırsalda hayat biraz daha zordu ama şu an teknolojinin gelişmesi ile devletimizin daha da güçlenmesi ile elektriğin, suyun, makineleşmenin olmadığı hiçbir yer yok gibi. Önceden hayaller şehirlerdeydi bence şu an hayaller kırsallarda. Çok müthiş hayaller var oralarda. bundan sonra kurabileceğimiz birçok hayallerimiz ve birçok başarı öykülerimiz kırsallardan çıkacak. Burada da görev gençlere düşüyor. Kırsallarda genç nüfuzumuzun az olmasından dolayı oradaki potansiyelin, üretimin artırması ve değerlendirmesi gerekiyor. Gençlerimizin hayalleriyle buralarda buluşması lazım. Çalışmadan hiçbir şey olmaz. Bugün çalışmak, üretmek ülkemize sağlayacağımız en büyük katkı olacaktır. Tabi kırsallar bizim oluşumuzun temel yerleridir oralarda biz üretime başladığımız zaman buralara doğru itebiliyoruz. Bizim burada kurmuş olduğumuz birçok tesisin amacı budur. Üretimlerin bu tesislerde değerlendirilmesi

söylemlerini kullandı.

“DEVLETİMİZİN HER TÜRLÜ İMKÂNI MEVCUT”

“Biz irili ufaklı 500 ‘ün üzerinde projeyi hayata geçirdik. İstihdam olarak çok daha üzerindeyiz” diyen Tunç, şunları kaydetti:

Şu anda yaklaşık 5-10 bin arası bir istihdamımız var. İşletmelerimiz pandemiden dolayı bazen inip çıkabiliyor. Amacımız bunları çok daha fazla ileriye götürebilmek. Devletimizin her türlü imkânı mevcut. Yeter ki ‘kırsalda ben şunu yapmak istiyorum’ diyebilecek birileri olsun bu hayallerin gerçekleşmesinde devletin çok ciddi destekleri var. En çok desteği alan kesim kırsal kesimimizdir. Devletimiz buna çok ciddi önem veriyor. Cumhurbaşkanımızın her zaman bahsettiği bir karış toprağımızın boş kalmaması ve en çok önemsediği bu tür üretimlerimiz. Bakanımızın da kırsal kalkınma destekleri ve bunun için yapılan projeler bizim için de çok önemli. Biz projelerimize büyük veya küçük ölçekli olarak bakmıyoruz. Bizim için hepsi projedir. Hele ki kırsaldaki vatandaşımızın kendine bir iş kurabilmek için yapmış olduğu projeler bizler için çok değerlidir. İnşallah TKDK ile birlikte kırsaldaki projeleri geliştireceğiz, bu projeleri arttıracağız ve bir şekilde kırsallarımızı kalkındıracağız. Emin olun 5, 10 yıl sonra kırsallarımız çok daha farklı olacak. Ülkemizin kalkınmasında kırsalın çok ciddi faydası olacak. Ülkemizin kalkınması kırsalımızla birlikte olacak.