“Malatyalılara Bol Tenisli Günler Diliyorum”

Sırasıyla, Durağan, Alacakaya, Yedisu, Karaisalı Kaymakamlıkları, Sivas Vali Yardımcılığı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan ardından, Ulaştırma Bakanlığı Bakan Danışmanlığı ve PTT Genel Müdürü olarak görev yapan, eski Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Osman Tural, Malatya’da faaliyet gösteren Altıkulaç Tenis Akademisi’ni ziyaret etti. Sonbaharda yapılacak olan seçimde Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı’na aday olan Tural, beraberindeki üyelerle beraber Malatya’daki tenis temsilcileriyle bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Osman Tural, başkanlığı devrettikten sonra tenisin içinden kopmadığını, elin geldiğince tenise verdiği desteği devam ettirdiğini söyledi. Federasyon başkanlığından ayrılırken, Danıştay üyeliğiyle, Tenis Federasyonu Başkanlığı’nın bir kişide birleşemeyen görevlerden olduğu için bırakmak zorunda kaldığını belirten Tural,

Cumhurbaşkanımızın onayını alarak sistemi kurup öyle ayrıldık. Tabii bu dönemde arkadaşlarımız yapacaklarını yaptılar, eksiğiyle gediğiyle, herkes kendi yapabildiği kadarıyla Türk tenisine hizmet etti. Bizde arkadaşlarımızla birlikte bu hizmete daha fazla vakit ayırabileceğimizi düşündük. Biz yeni bir ekiple yola çıktık demiyorum, çünkü zaten var olan ekibi kendi ekibimiz olarak gördük. Bende bu ekibin bir abisi bir parçası olarak yer alacam. Çünkü burada bir başkandan ziyade bir abiye ihtiyaç var. Çünkü tüm paydaşlar kendi işini gücünü kurmuş, bunları bir araya getirip senkronize şekilde çalışmalarını sağlayacak bir yapıya ihtiyaç var. Ben zamanında da arkadaşlara abilik yaptım, şimdi tekrar abilik yapmak için yola çıktık. Bu anlamda Malatya’ya gelerek var olan tesisleri birlikte gezelim, var olan arkadaşlarımızı ziyaret edelim, tenisle ilgili bu zamana kadar neler yapılmış bundan sonra neler yapılabilir ilk ağızdan duyalım vesilesiyle geldik

ifadelerini kullandı.

“MALATYA BU ANLAMDA ŞANSLI İLLERİMİZDEN”

Malatya’daki tesislerin standartların üzerinde olduğunu görmenin kendisini mutlu ettiğini kaydeden Osman Tural,

Ambiyans çok iyi, bir yanda tesis bir yanda fitness var, bir yanda çocuk oyun alanları var. Kafeteryası ve yeşil alana sahip oluşu, sporla yeşilin bir araya gelmesini sağlaması açısından son derece önemli bir durum. Bu ölçekte güzel tesisleri dünyanın farklı bölgelerinde görmek mümkün bile değil. Malatya bu anlamda şanslı illerimizden. İnşallah bu alanları sporcularla doldururuz. İyi sporcuların çıkmasını sağlarız ki; tenisin Türkiye’de en büyük handikaplarından birisi de bana göre budur. Belli illerde ancak sporcu yetiştirebiliyoruz. Belli illerde tenise ulaşmayı beceren insanlarla beraber performans tenisini götürmeye çalışıyoruz. Bu yeterli değil. Türkiye kendisinden nüfus olarak çok küçük ülkelerle teniste rekabet edemiyor. Bizim 85 milyon nüfusumuz var. Buna rağmen 10 milyonluk nüfusa sahip ülkelerde çok daha üst düzey tenisçiler yetiştirilebiliyorsa bizde neden yetiştirilmesini beraberce sorgulamamız lazım

diye konuştu.

“SANILDIĞI KADAR ZENGİN SPORU DEĞİL”

Malatyalıları tenis oynamaya davet eden Osman Tural,

Ben mülki idare kökenliyim. Değişik yerlerde kaymakamlık görevi yaptım. Bu bölgeye en yakında yer, Elazığ Alacakaya Kaymakamlığı yaptım. Her yerde arkadaşlarımız olduğu için bu bölgedeki arkadaşlarımızı da sık sık ziyarete geliyoruz. Malatya’ya beşinci veya altıncı gelişimdir. Tenis Federasyonu Başkanlığı görevindeyken gelmemiştim. Dolayısıyla burada bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Malatyalılara bol tenisli günler diliyorum. Tenisten kopmasınlar. Tenis öyle sanıldığı kadar zengin sporu değil. Güzel tesisler inşa edilmiş. Gelsinler kullansınlar. Birçok büyükşehirde böyle tesislerden faydalanabilme imkanı inanın yok

şeklinde konuştu.