110 yaşındaki Mahmut dede, günde 2 litre kola içiyor
Malatya’da Covid-19 hastalığına yakalanmayan 110 yaşındaki Mahmut Kaya, doğal beslenip bol bol kola içerek yaşamını sürdürüyor.
Yeşilyurt ilçesi, Topsöğüt Mahallesinde yaşayan 110 yaşındaki Mahmut Kaya, 37 yıldır emekli maaşı alıyor ve yaşamını oğlunun desteğiyle sürdürüyor. Yaşa bağlı olarak unutkanlık yaşayan Kaya, hayatına dair birçok konuyu hala hafızasında barındırıyor. İlk eşi öldükten sonra 2. kez evlenen ve bu evliliklerden 10 çocuğu olan Kaya’nın bu eşi de kendisinden önce hayatını kaybetti. Yaşamını köyünde doğal beslenerek geçiren Kaya’nın en çok tükettiği besin kola. Günlük yaklaşık 2 litre kola içen yaşlı adam, ilerleyen yaşına rağmen asitli içecekler tüketmekten vazgeçmiyor. İlk ve 2. doz aşısını olan Kaya, 2 yılı aşkın süredir dünyada milyonlarca insanın yakalandığı Covid-19 hastalığına da yakalanmadı.
İki evlilik yapan ve iki eşini de kaybeden Kaya,
5 oğlum var. 5 tane de kızım var. 5 de gelinim var. 100’den fazla torun var
dedi.
(İHA)
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.