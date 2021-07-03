110 yaşındaki Mahmut dede, günde 2 litre kola içiyor

Yeşilyurt ilçesi, Topsöğüt Mahallesinde yaşayan 110 yaşındaki Mahmut Kaya, 37 yıldır emekli maaşı alıyor ve yaşamını oğlunun desteğiyle sürdürüyor. Yaşa bağlı olarak unutkanlık yaşayan Kaya, hayatına dair birçok konuyu hala hafızasında barındırıyor. İlk eşi öldükten sonra 2. kez evlenen ve bu evliliklerden 10 çocuğu olan Kaya’nın bu eşi de kendisinden önce hayatını kaybetti. Yaşamını köyünde doğal beslenerek geçiren Kaya’nın en çok tükettiği besin kola. Günlük yaklaşık 2 litre kola içen yaşlı adam, ilerleyen yaşına rağmen asitli içecekler tüketmekten vazgeçmiyor. İlk ve 2. doz aşısını olan Kaya, 2 yılı aşkın süredir dünyada milyonlarca insanın yakalandığı Covid-19 hastalığına da yakalanmadı.

İki evlilik yapan ve iki eşini de kaybeden Kaya,

5 oğlum var. 5 tane de kızım var. 5 de gelinim var. 100’den fazla torun var

dedi.

(İHA)