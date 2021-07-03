03 Tem 2021 - 10:57
Ünlü'den çiftçilere destek açıklaması
Esenlik A.Ş. Genel Müdürü Ata Ünlü, Battalgazi ilçesi Çolakoğlu Mahallesinde salatalık ve biber üreticilerini ziyaret etti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik A.Ş. Genel Müdürü Ata Ünlü, Battalgazi ilçesi Çolakoğlu Mahallesinde hasat yapan çiftçileri ziyaret etti. Genel müdür Ünlü ziyarette, salatalık ve biber bahçelerinde çalışan mevsimlik işçilerle sohbet etti ve çiftçilere bereketli hasatlar dileklerinde bulundu.
Esenlik A.Ş. Genel Müdürü Ata Ünlü, amaçlarının çiftçilerin ürettikleri taze sebze ve meyveleri tüketiciyle buluşturmak olduğunu belirterek,
Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi yetiştiriciye destek olmak adına büyük bir yetiştiricimizin bahçesinde bostanında bulunuyoruz. Çiftçimiz sağ olsun bugün sabah salatalığı toparlamış ve şimdide biber toparlaması yapıyorlar. Bizim buradaki en büyük hedefimiz çiftçimize faydalı olmak. Bu çiftçimizin yetiştirmiş olduğu ürünleri alıp taze taze marketlerimizde tüketiciye kavuşturmak hem fiyat noktasında en uygun fiyat hem kalitenin artmasında en iyi kalite hem taze ürünleri market raflarımızda çiftçiyle buluşmasını sağlamak. Bu benim için bana göre en büyük hizmet budur. Hem çiftçiyi desteklemiş oluyoruz hem de tüketiciyi desteklemiş oluyoruz. Kaliteli ürün tüketilmesine vesile oluyoruz. Bu bizim için bir görevdir. Esenliğin misyonundan bir tanesi de budur zaten
diye konuştu.
(İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.