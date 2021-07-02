Çiftçilerin tütün yasağı eylemi

2017 yılında çıkarılan ve 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe giren karara göre Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetki belgesi almayan ve bildirimde bulunmayan üreticiler tütün ekimi yapamayacak. Söz konusu yasağı protesto eden yüzlerce çiftçi bugün Doğanşehir’in Güzelköy mevkiinde toplanarak seslerini yetkililere duyurmaya çalıştı.

Geçimini tütün ekerek sağladığını söyleyen Musa Bayram,

Bizler bu eylemi yapmak zorunda kaldık. 1 Temmuz’la beraber elimizdeki son ekmek kapımız olan tütün de alındı. Elma ektik, para etmedi, pancar, fasulye ektik para etmedi. Şimdi diyorlar ki bize tütün üretirseniz 3 yıldan 6 yıla kadar ceza veririz. Peki tütün ekmezsek geçimimizi neyle sağlayacağız? Bize hapis yolunu göstermeden önce karnımızı nasıl doyuracağımızı söylesinler?

ifadelerine yer verdi.

2017 yılında meclisten geçen 1 Temmuz tütün yasağını değerlendiren çiftçi Mehmet Aydın, söz konusu yasaktan yaklaşık olarak 430 bin ailenin etkileneceğini belirterek,

Başka ekeceğimiz bir şey kalmadı. Burada tütüne alternatif başka bir şey yok. Türkiye’de dolaylı olarak düşünülürse 8 milyon kişi bu durumdan etkilenecek. Bu kadar kişi ne yiyip içecek, neyle uğraşacak? Bunların cevabı yok. Yoksulduk, giderek daha da yoksullaştık. Sefalete mahkum edildik

dedi.

“EKMEK SÖZ KONUSU”

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, çiftçilerin eylemine destek vererek,

Bugün Doğanşehir Erkenek’te ekmekleri elinden alınan çiftçimizin yanındayız. 1 Temmuz itibariyle mecliste ertelemesi gereken tütün yasağı maalesef artık uygulanmaya başladı. Artık tütün, bayilerde, dükkânlarda satılmayacak. Burada bir mağduriyet söz konusu, alt yapısı kurulmadan vatandaşa bilgi verilmeden yasak getirildi. Bir süre daha ertelenebilirdi. Ebetteki vatandaş ekmeğini savunmak durumunda. Bunun partisi de siyaseti de olmaz. Ekmek söz konusu. Vatandaşın yerli milli olan, yüzyıllardır ektiği tütünü vatandaş üretmeye devam etmeli. Diyorlar ki üretmek serbest ama satmak yazık. Bu tam bir komedi

açıklamalarında bulundu.