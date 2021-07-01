Malatya’da rekolte 86 bin ton

ŞÜKRAN MALKOÇ

“Dünyanın kayısı başkenti” olarak nitelendirilen ve dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85’ini karşılayan Malatya’da beklenen gün geldi. Üreticinin merakla beklediği kayısı rekoltesini Malatya Valisi Aydın Baruş, açıkladı. Baruş, “2021 yılı için kayısı rekoltesi tespit komisyonu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kayısı rekoltesinin yaş kayısı olarak tahmini 391 bin 88 ton olarak belirlenmiş, yaş olarak ihracat ve iç piyasada tüketime ayrılan miktar 46 bin 931 ton olarak tahmin edilmekte olup, kurutmalığa ayrılan yaş kayısı miktarı 344 bin 158 ton ve elde edilecek kuru kayısı miktarı da 86 bin 39 ton olarak tahmin edilmektedir” açıklamasında bulundu.

Dünya kayısı başkenti olarak bilinen ve yaklaşık 8 milyon 788 bin kayısı ağacının dikili olduğu Malatya’da ilkbaharda yaşanan ani hava değişimlerinin kayısıda rekolteyi düşürmesi bekleniyordu. Çiftçilerin ve esnafların heyecan ile beklediği kuru kayısı rekoltesi Malatya Valisi Aydın Baruş ve Kayısı Rekoltesi Tespit Komisyonu üyeleri tarafından valilik toplantı salonunda açıklandı. Malatya Valisi Aydın Baruş, yaş kayısı rekoltesinin tahmini 391 bin 88 ton, kuru kayısıda tahmini rekoltenin 86 bin 39 ton olarak tespit edildiğini söyledi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, açıklamasında

Bugün sizlerle 2021 yılı kayısı rekoltesi tahminini açıklamak üzere bir araya geldik. 2021 yılı kayısı hasadının tüm çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sizlerinde malumu olduğu üzere Malatya ekonomisi içerisinde kuru kayısı üretiminin rolü çok büyük. Çiftçilerimizle üreticilerimizle ve kayısı ticareti ile uğraşan tacirlerimiz de kayısı rekoltesi tahminini merakla bekliyorlar. Daha önceki yıllarda kuru kayısı üretimi yapan diğer illerinde verileri Malatya Tarım İl Müdürlüğü Koordinasyonunda yürütülüyordu. Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından diğer illerin kayısı rekoltesi tahmini değerlendirildi

söylemlerine yer verdi.

7 MİLYON 819 BİN 720 AĞAÇ MEYVE VERİYOR

Malatya’da meyve veren kayısı ağacının adedini açıklayan Vali Baruş,

Malatya olarak yaklaşık 4 milyon 254 bin 500 dekar tarım alanımız var. Bu tarım alanları içerisinde 858 bin 17 dekar alanda kayısı üretimi yapılıyor. Bu yaklaşık olarak Malatya’nın toplam tarım alanlarının yüzde 20’sine tekabül ediyor. Malatya’da 2021 yılı tespitleri çerçevesinde yaklaşık 8 milyon 788 bin kayısı dikili oldu. Bu ağaçlardan 7 milyon 819 bin 720’sinin meyve veren durumda olduğu Tarım Müdürlüğümüzün verilerinde tespit edildi. Ayrıca daha önceki yıllarda hem kayısı ağacı sayısındaki hem üretimindeki hem de ihracat getirilerindeki bazı verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. 2011 yılında Malatya’da 6 milyon 971 bin 800 kayısı ağacı bulunurken, 2021 yılındaki tespitlere göre bu rakam 7 milyon 819 bin 720 ağacına çıkmış durumda yani yaklaşık yüzde 12’lik bir artış var. Bu da çiftçimizin kayısı üretimine değer verdiğini ve kayısı üretiminden önemli bir gelir elde ettiğini gösteriyor. Toplam yaş kayısı üretiminde de en son 2020 yılında 381 bin 737 ton verim elde edilmiş, yıllar itibarıyla da en fazla 2012 yılında 725 bin ton civarında 2017 yılında da 672 bin ton civarında yaş kayısı üretildiğini görüyoruz. Son 10 yıllık süreçte de en az verimin alındığı 2014 yılı, çok yaygın bir don olayının olduğu yıldı, hatırlarsanız. 33 bin 500 tona kadar düşmüş, yani çok ciddi bir düşüş var

ifadelerini kullandı.

SON 3 YILIN REKOLTE DEĞERLERİ

Kuru kayısı üretimini geçmiş yıllara göre kıyaslama yaparak değerlendiren Aydın Baruş,

Kuru kayısı üretimine baktığımızda da 2012 yılında en fazla olarak 160 bin ton 2017 yılında da 142 bin 262 ton üretim olduğunu görüyoruz ki bu yıllar kayısı rekoltesi açısından en yüksek yıllar. 2018, 2019, 2020 yıllarına baktığımız zaman istikrarlı bir seyir olduğunu görüyoruz. 2018 yılında 88 bin 818 ton, 2019 yılında 87 bin 642 ton, 2020 yılında 85 bin 275 ton üretim gerçekleştirilmiş. İhraç edilen kuru kayısıya ton bazında baktığımızda da en fazla ihracatın son 10 yılda, 2013 yılında 117 bin 861 ton olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Yine 2018, 2019 ve 2020 yılı verilerine baktığımızda da 2018 yılında 91 bin 430 ton, 2019 yılında 99 bin 655 ton 2020 yılında 89 bin 909 ton kayısı ihracatı gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bu ihracatı gerçekleştirilen kayısının, ülkemiz ekonomisine kazandırdığı dolar bazındaki değeri 2018 yılında 254 bin 344 bin dolar, 2019 yılında 254 milyon 84 bin dolar, 2020 yılında ise 265 milyon 19 bin dolar seviyesinde gelir gerçekleştiğini görüyoruz. Yine 2018, 2019, 2020 yılında ton başına fiyatlarına baktığımızda da 2018 yılında 2 bin 782 dolar ton başına kuru kayısı ihracatı geliri, 2019 yılında 2 bin 549 dolar, 2020 yılında ise 2 bin 948 dolar seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz

dedi.

“SEVİNDİRİCİ BİR RAKAM”

Kayısı ihracatından elde edilen gelirleri açıklayan Vali Aydın Baruş sözlerine şöyle devam etti:

Malatya Ticaret Borsasından aldığımız verilere göre 1 Ağustos 2020 ve 26 Haziran 2021 tarihleri arasında kayısı ihracatından elde edilen gelir, 83 bin 803 ton kuru kayısı için 279 milyon 745 bin dolar, ton fiyatının 3 bin 338 dolar olduğunu görüyoruz. Bundan bir önceki yıla baktığımızda da 1 Ağustos 2019 ve 26 Haziran 2020 tarihleri arasında 92 bin 86 ton kuru kayısı ihracatıyla 240 milyon 455 bin dolar gelir elde edildiğini ve ton fiyatının 2 bin 611 dolar olduğunu görüyoruz. Bir önceki yıla göre 2020-2021 yılı arasında gerçekleştirilen kuru kayısı ihracatından ton başına elde edilen gelir, yüzde 28 oranında dolar bazında artış göstermiş. Bu Malatya’mız ve kuru kayısı üreticilerimiz için sevindirici bir rakam.

Tahmini rekolte çalışmasında yer alan kurum ve kuruluşlardan bahseden Baruş, “İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz tarafından 5 Nisan 2021 ve 22 Nisan 2021 tarihleri arasında kayısı verim değerleri bağımsız olarak istatistik veri sistemine ağına dönemler halinde girilmektedir. 2021 yılı için Tarım Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün talimatları doğrultusunda Malatya İl Tarım Müdürlüğü Koordinasyonunda Bitki Sağlığı ve Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü, Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Odaları, Malatya Ticaret Borsası ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından komisyondan görev yapmak üzere temsilci istenmiştir. Ticaret İl Müdürlüğü uzman personel olmadığı için katılım yapamayacaklarını, Ziraat Odalarımız ise komisyonda yer almayacaklarını bildirmişlerdir” diye konuştu.

Geçtiğimiz aylarda yaşanan zirai don ve etkilerini anlatan Vali Baruş,

Kayısı yetiştiriciliği alanlarının yoğun olduğu bin 200 rakım altı bölgelerde 26-27 Mart tarihlerinde yaşanan düşük sıcaklık neticesinde meydana gelen zirai don, yine takip eden süreçte çiçeklenme olan bölgelerde lokal yağışlara bağlı döllenme problemleri nedeniyle verim kayıpları yaşanmıştır. Ayrıca 9, 10, 11 Mayıs 2021 tarihlerinde ağırlıklı olarak bin 400 metre takım ve üzeri bölgelerde meydana gelen zirai don, yine lokal bölgelerde yaşanan aşırı rüzgar ve fırtına nedeniyle meyve dökülmeleri şeklinde bazı verim kayıpları yaşanmıştır

sözlerini kaydetti.

Kayısı rekoltesinin 858 bin dekar alanda yapıldığını ifade eden Aydın Baruş,

858 bin 17 dekar alanda çalışma örnekleme yoluyla gerçekleştirilmiştir. Saha çalışması bitince komisyon üyeleri toplanarak, ilçelerin istatistik veri ağına girdiği birinci dönem tahmin rakam ve ilçelerden gelen kayısı envanter formaları ile saha çalışması verilerini birlikte değerlendirerek, rekolte tahmin çalışmalarını tamamlamışlardır. İlimiz genelinde kayısı rekolte tespit komisyonu tarafından yapılan çalışmalara göre tahmini kayısı rekoltesi, bu değerler üzerinden tespit edilmiştir. Kayısı rekolte tespit komisyonu kararı 4 Haziran 2021 tarihinde alınarak, aynı gün ve tarihte Tarım ve Orman Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne bildirmiş, Tarım ve Orman Bakanlığımız komisyon icmalini incelemiş, 28 Haziran 2021 tarihinde komisyon kararımız ve rekolte tahmin icmalimiz yayınlanmış ve yayınlanmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze gönderilmiştir. 2021 yılı için kayısı rekoltesi tespit komisyonu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kayısı rekoltesinin yaş kayısı olarak tahmini 391 bin 88 ton olarak belirlenmiş, yaş olarak ihracat ve iç piyasada tüketime ayrılan miktar 46 bin 931 ton olarak tahmin edilmekte olup, kurutmalığa ayrılan yaş kayısı miktarı 344 nin 158 ton ve elde edilecek kuru kayısı miktarı da 86 bin 39 ton olarak tahmin edilmektedir

şeklinde konuştu.

Malatya dışında diğer illerde yapılan kayısı üretimine de değinen Baruş,

Diğer taraftan Malatya’mız yanında Elazığ, Kahramanmaraş, Sivas ve Iğdır illerimizde de kuru kayısı üretimi yapılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde Malatya’nın üretimiyle birlikte diğer illeri ile beraber değerlendiğinde Türkiye’nin kuru kayısı rekoltesinin 2020 yılında 104 bin 254 ton iken 2021 yılında yaklaşık yüzde 8.9 azalma göstererek 94 bin 938 ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Sizlerle paylaştığım veriler yapılan teknik çalışmalar neticesinde elde edilmiştir

sözlerini kaydetti