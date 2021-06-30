MP, siyasete iddialı başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce’nin CHP’den istifa ederek Memleket Partisi’ni (MP) kurmasının ardından, parti il teşkilatlanmasına geçti. Malatya’da da il teşkilatının yanında Yeşilyurt, Battalgazi, Arapgir, Doğanyol, Yazıhan olmak üzere 5 ilçe teşkilatlanmasını gerçekleştiren Memleket Partisi, siyaset hayatına iddialı başladı. Parti İl Binasında dün il yöneticileriyle birlikte bir basın açıklaması yapan MP İl Başkanı Benay Turfanda Çinkılıç, sözlerine Memleket Partisi’nin Malatya İl Başkanlığının kuruluşunu gerçekleştirdiklerini söyleyerek başladı.

“HALKLA BERABER ‘SİYASET’ DİYEREK YOLA ÇIKTIK”

Memleket Partisi’nin ilkeleri ve programı hakkında bilgiler veren Çinkılıç,

Sivas Kongresi’nin yıldönümü olan 4 Eylül 2020 tarihinde ‘Memleket Hareketi’ olarak halk için, halkla beraber ‘siyaset’ diyerek yola çıktık ve 18 Mayıs 2021 de Memleket Partimizi kurduk. Memleket Partisi, ülkenin her yanında gönüllü olarak harekete geçen kitlelerin inancı, isteği ve güveni sonucunda doğdu. Siyasete inancını yitirmiş, haksız yere siyasetten dışlanan herkes için bir umut, alternatif oldu. Köklerini, Cumhuriyetin anti-emperyalist, kamucu, halkçı, devrimci ve laik dünya görüşünden almaktadır. Partimiz, toplumsal sorunları çözme kudretine sahip, hukuka ve ahlaka uygun politikaları kararlılıkla ve cesaretle uygulayacak bir iradenin vücut bulmuş halidir

diye konuştu.

PARTİNİN 6 İLKESİ

Parti programında yer alan 6 ilke, Memleket Partisi’nin duruşunu net bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Çinkılıç, bu ilkeleri şöyle sıraladı:

“1- Ebedi yol göstericimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyet hedefi ile yol almak

2- Terörün her türlüsünü kınamakla kalmayıp reddetmek

3- Dil, din, ırk mezhep, ve cinsiyet gibi her türlü ayrımcılığa karşı çıkmak

4- Kadına şiddete ve çocuk istismarına asla taviz vermemek

5- Siyasetten rant elde etmeye dur demek

6- Doğaya ve çevreye saygılı olmaktır.”

“Anavatan, yavru vatan, mavi vatan, gök vatan bir bütündür, parçalanamaz’ kararlılığıyla Malatya il ve ilçe teşkilatlarımızı kurmuş bulunmaktayız” diyen Çinkılıç, vatana ve millete en iyi şekilde hizmet etmek için sabırsızlandıklarını söyledi.

“BARIŞACAĞIZ, BÖLÜŞECEĞİZ, BÜYÜYECEĞİZ”

“Cumhuriyetçi Demokrat” felsefesini benimsediklerini ifade eden Çinkılıç, şunları kaydetti:

Memleket Partimiz ‘Cumhuriyetçi Demokrat’ felsefeyi benimsemektedir. Bu anlayışla, anayasal hukuk devleti, temel hak ve hürriyetleri, kuvvetler ayrılığını, düşünce, inanç ve ifade özgürlüğünü, çoğulcu demokrasiyi, toplumsal örgütlenmeyi, kadın haklarını, her türlü yaşam tarzına saygı duymayı, ekonomik ve sosyal hakları korumayı, yereli güçlendirmeyi içeren laik demokratik bir cumhuriyeti amaçlamaktayız. Gençlerimiz için fırsat eşitliğine dayalı, ücretsiz ve kesintisiz, bilimsel, çağa ayak uydurabilen, gençlere hayal kurduran ve gençlerin hayallerini gerçekleştirme imkanı veren nitelikli bir eğitim modellemesi için seferberlik başlatacağız. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştireceğiz. Cumhuriyetimizin temel niteliklerini ve kuruluş ilkelerini esas alan yeni, sivil ve özgürlükçü bir ‘ Cumhuriyet Sözleşmesi’ ile toplumsal barışı sağlayacağız. Türk Milleti olarak ‘Barışacağız, bölüşeceğiz, büyüyeceğiz.’ Bugün itibariyle Memleket Partisi, el, yürek ve akıl birliğiyle bir uygarlık hikayesini yazmak üzere siyaset arenasında çok kısa sürede yerini almıştır. Bizler cesur ve onurlu insanların yaşadığı, huzur ve barış içinde ve adil bir memleketin hayalini canlandıracağız. O hayal için hep birlikte çabalayacağız, çalışacağız ve halk iradesiyle geleceğimizi geri alacağız!