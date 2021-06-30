Kardiyoloji uzmanından kalp hastalarına sıcak hava uyarısı

Hissedilen hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı sıcak yaz günleri, kalp krizini tetikliyor. Yaz aylarında vücudun ısı dengesinin bozulmasıyla kalbin iş yükü artıyor ve özellikle kalp hastaları bu dönemlerde ciddi problem yaşıyor. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Erdal Aktürk, vatandaşlara sıcak yaz günlerinde yapmaları ve yapmamaları gerekenler konusunda uyarılarda bulundu.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Erdal Aktürk, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarının vücudun dengesini bozduğunu ve kalp krizi riskini arttığını belirterek,

Sıcaklığın aşırı derece artması sonucu vücutta bu sıcaklığı dengelemek için terliyor. Terlediği zamanda vücutta aşırı su ve mineral kaybı oluşuyor. Bu durum kanın pıhtılaşmasını arttırıyor ve kalbin iş yükünü arttırdığı için kalp hastaları bu dönemde sıkıntılar çekiyor. Bu yüzden kalp krizi artıyor. Özellikle, yaşlı, risk faktörü olunan kişilerin kalp krizi yönünde dikkatli olmaları, bu havalarda dışarı çıkmamaları, göğüs ağrısı, nefes darlığı, aşırı terleme gibi şikayetleri olduğu zaman da bir kardiyoloji uzmanına başvurmaları gerekmektedir

dedi.

(İHA)