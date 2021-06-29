Bıçaklandı, hastaneye kaldırılırken öldü
Dilek Mahallesi’nde park içerisinde meydana gelen bıçaklama olayında bir kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Dilek Mahallesi’nde park içerisinde meydana gelen bıçaklama olayında bir kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre olay, Pazartesi gecesi Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde meydana geldi.
Mahalle içerisinde bulunan bir parkın içerisinde Muzaffer G. ile Cem Sultan Karaca (32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi sonrası Cem Sultan Karaca, Muzaffer G. tarafından bıçaklandı. Aldığı bıçak darbesiyle göğsünden ağır yaralanan Karaca, otomobille hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti.
Bıçaklama olayının ardından olay yerinden kaçan Muzaffer G., jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
29 Haz 2021 - 10:14 Malatya- Asayiş
Muhabir Belgizar Abiri Şimşek
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.