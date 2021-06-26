Güder, YKS’ye giren öğrencileri yalnız bırakmadı

Eğitim ve öğretime verdiği destekle ilçede büyük takdir toplayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesinde giren öğrencileri ziyaret etti. Sınav öncesi okul bahçesinde geleceğimizin teminatı öğrenciler ile tek tek sohbet ederek hangi üniversiteyi kazanmak istediklerini soran Başkan Güder, tüm öğrencilere sınavlarında başarı diledi. Okul dışında çocuklarını bekleyen velilerin heyecanına da ortak olan Başkan Güder, öğrencilerin pandemi sürecinde zor zamanlar geçirdiklerinin altını çizerek, emeklerinin karşılığını girdikleri sınav sonrası alacaklarına inancının tam olduğunu söyledi. Öte yandan öğrencilere sınav öncesi meyve suyu ve kek ikramında bulunuldu.

“Öğrencilerimize başarılar diliyorum”



Öğrencilerin hayalini kurduğu geleceğe güzel bir adım atması temennisinde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,

Çocuklarımızın gelecek meslek hayatlarını şekillendirecek YKS sınavı öncesi yalnız bırakmadık. Öğrencilerimizin hem de velilerin heyecanlarına ortak olduk. Neslimizin ve milletimizin teminatı olan sevgili gençlerimizin, büyük bir azim ve çabayla hazırlanarak girdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda başarılı olacaklarına inancım tamdır. Sınav öncesinde öğrencilerimizin sağlığını düşünerek tüm okullarda dezenfektan ve temizlik çalışmalarımızı tamamladık. Gençlerimizi hayatın yeni bir safhasına taşıyacak bu sınav elbette önemlidir. Ancak hiçbir şey gençlerimizin moral, motivasyon, ruh ve beden sağlığından önemli değildir. Siz gençlerimiz bizler için çok kıymetlisiniz. Her zaman yanınızda olan tüm sevenlerinizin bu süreçte de yanınızda olacağını asla unutmayın. Gençlerimizin alacağı sonuç ne olursa olsun önlerinde uzun bir hayat olacaktır. Bu duygularla sınava büyük bir azim ve özveriyle hazırlanan kıymetli gençlerimizin ve her zaman destekleriyle evlatlarının yanında olan ailelerin sınav heyecanını paylaşıyor, sınava giren tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun

dedi.

(İHA)