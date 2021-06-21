Şifa kaynağı Horum dutu pekmezi gramla satılıyor
Kanser ve tümör hücrelerini vücuttan uzaklaştırma özelliğiyle ön plana çıkan ve birçok hastalığa faydasından dolayı ‘şifa kaynağı’ olarak bilinen horum dutu pekmezi kilo yerine gram ile satılıyor. Hasadı yapılan horum dutu pekmez yapıldıktan sonra piyasaya sunulmaya başlandı.
Türkiye'de uzmanların her fırsatta tüketilmesi gerektiğini belirttiği Horum Dutu pekmezinin faydaları saymakla bitmiyor. Kanser ve tümör hücrelerini vücuttan uzaklaştırma özelliğiyle ön plana çıkan ve birçok hastalığa faydasından dolayı ‘şifa kaynağı’ olarak bilinen horum dutu pekmezi vatandaşlardan yoğun talep görürken, kilo yerine gramla satılıyor.
“Ev ortamında yapıyoruz ürünlerimiz kaliteli”
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’nde Ramazan Yaman isimli vatandaş, hasadına başladıkları horum dutunu pekmez haline getirdikten sonra satışını yaptıklarını açıkladı. Horum dutunu evlerinde güvenli, sıfır katkı ve temiz bir şekilde ürettiklerini söyleyen Yaman, "Organik olarak ürettiğimiz horum dutu pekmezinin kilosunu toptan 70 liraya ve perakende 90 liraya satıyoruz” şeklinde konuştu.
(İHA)
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Aydın - bu üreticinin direkt telefonunu paylaşabilirmisiniz
Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.